Bayhan: 6 Şubat Depremi Soruşturmaları Hızlanmalı

Politika

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan soruşturmalara tepki göstererek, "Yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın hesabının sorulması için açılan davaların birçoğunda bir arpa boyu yol gidilemedi." dedi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Depremin yıkımından sorumlu olanların hesap vermesi için mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Bayhan, partisinin depreme ilişkin ikinci bir rapor hazırladığını aktardı.

Deprem bölgesinde eğitimin konteynırlarda devam ettiğini ve sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşandığını anlatan Bayhan, bölgedeki inşaat faaliyetlerinde ise 158 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremin ardından başlatılan soruşturmalara tepki gösteren Bayhan, şöyle konuştu:

"Depremin sorumlularından hesap sormak için açılan davaların toplamı, 2 bin 31 adet soruşturma olarak kayıtlara geçmiş. Bunlardan 1491'i hakkında iddianame hazırlanmış. 2 yıldır, 600'ün üzerindeki soruşturma bile sonuçlanamamış. Açılan davalarda ceza alan kişi sayısı 120 civarında. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın hesabının sorulması için açılan davaların birçoğunda bir arpa boyu yol gidilemedi."