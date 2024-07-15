Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı Ağırladı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı\'yı Ağırladı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı makamında ağırladı. İki belediye arasında iş birlikleri görüşüldü ve Matematik ve Zeka Oyunları Parkı incelendi.

15.07.2024 11:20  Güncelleme: 11:26
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı makamında ağırladı. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak hayata geçirilmesi istenen Matematik ve Zeka oyunları parkının bir örneğini görmek için Bayraklı'ya gelen Harmancı ve beraberindeki heyeti, 100"üncü Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda incelemelerde bulundu. Bayraklı ve Lefkoşa arasında geliştirilebilecek iş birlikleri görüşüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki heyet, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ı ziyaret etti. Başkan Önal, iki kardeş kent arasında yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Mansuroğlu Mahallesinde yer alan 'Bayraklı Belediyesi 100.Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı' modelini Lefkoşa'ya taşımak istediklerini belirten Başkan Harmancı, daha sonra heyet ve Başkan Önal ile birlikte parkta incelemelerde bulundu. Görevlilerden işleyişle ilgili bilgiler aldı.

Depremde hayatını kaybedenler anasını karanfil

Gezinin ardından Başkan Önal, Başkan Harmancı ve beraberindeki heyet, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan anıtı ziyaret etti. Büyük yıkımda hayatını kaybeden vatandaşlar anısına anıta karanfiller konuldu.

"İş birliğine hazırız"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı ile Lefkoşa'nın karşılıklı olarak yapacağı projelerde iş birliği içinde olacağız. İki kentin karşılıklı olarak yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı Ağırladı - Son Dakika
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