Bayramda Birlik ve Dayanışma Vurgusu

19.03.2026 13:59
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Ramazan Bayramı'nda birlik ve barış mesajı verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek ramazan ayını geride bırakırken Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği zamanlar olduğunu ifade eden Saygılı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiğini kaydetti.

Saygılı, Türkiye'nin mazlum milletlerin umudu haline geldiğini, insani yardımları ve kararlı duruşuyla sadece masada değil sahada da etkin bir aktör olduğunu dünyaya gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler biliyoruz ki gerçek bayram silahların sustuğu, gözyaşlarının dindiği, masumların yüzünün güldüğü bir dünyada yaşanacaktır. Bu vesileyle başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada devam eden çatışmaların ve savaşların bir an önce sona ermesini, barışın ve huzurun hakim olmasını temenni ediyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bizler, milletimizle gönül bağlarımızı her daim güçlü tutmaya, dayanışmayı büyütmeye ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, İzmir, Son Dakika

