Bayramov: Antalya'daki COP31'e tam destek veriyoruz, hazırlık sürecine aktif katılıyoruz - Son Dakika
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Bayramov: Antalya'daki COP31'e tam destek veriyoruz, hazırlık sürecine aktif katılıyoruz

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e tam destek verdiklerini ve hazırlık sürecine aktif katıldıklarını açıkladı. Bayramov, Türkiye ile sıkı ilişkiler içinde olduklarını belirterek, barış anlaşması için Ermenistan'da referandum ve anayasa değişikliği yapılması gerektiğini de vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Kasım ayında gerçekleştirilecek COP31, ülkemiz ile kardeş Türkiye başkanlığı arasında çok sıkı ilişkiler bulunmaktadır ve bu doğrultuda biz Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e tam desteğimizi ifade ediyoruz ve çok aktif bir şekilde bu hazırlık sürecine katılıyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (CW4) kapsamında gerçekleştirilen 4. İklim Haftası ve Bakü İklim Eylem Haftası (BCAW 2026) kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Bu hafta içerisinde Azerbaycan, Türkiye, Brezilya ve Avustralya COP başkanlıklarının birlikte katılımıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Bayramov, "Bu yıl bildiğiniz gibi iklim konusunda dünyada en büyük, en önemli etkinlik COP31 Antalya'da gerçekleştirilecek. Kasım ayında COP31'in gerçekleştirileceği ülke olan kardeş Türkiye ile aramızda çok sıkı ilişkiler bulunmaktadır ve bu doğrultuda biz Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e tam desteğimizi ifade ediyoruz ve çok aktif bir şekilde bu hazırlık sürecine katılıyoruz" diye konuştu.

Avustralya'nın da söz konusu COP sırasında içerik yönünde çok büyük bir katılımı ve katkısı olduğunu belirten Bayramov, "Avustralya başkanlığı hem bugün hem de genel olarak bu iklim haftası çerçevesinde Azerbaycan'daki etkinliklere çok aktif şekilde katılıyor" ifadelerini kullandı.

"Barış sürecinin tamamlanması için gerekli adımlar atılmalıdır"

Geçen yılın Ağustos ayında gerçekleşen Tarihi Washington Zirvesine de değinen Bayramov, "Washington'da imzalanan ortak bildiride belirtildiği gibi, barış anlaşmasının ilk imzalanmasının ardından, sürecin tamamlanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bunlardan biri de Ermenistan'da referandum yapılması ve anayasada değişiklikler yapılmasıdır. Bu konuda Ermenistan'dan çeşitli mesajlar duyuyoruz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da planlarla ilgili yeni mesajlar veriyor. Bu konudaki tutumumuz değişmedi. Bunlar, barış anlaşmasının imzalanması için önemlidir" şeklinde konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ile düzenli olarak temaslarının olduğunu belirten Bayramov, "Görüşmelerimiz oluyor ve yakın zamanlarda da böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesi mümkündür. Biz en son Bişkek'te, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) formatında Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de Bişkek'te, uluslararası platformda iştirak etmişti, çok sayıda üçlü görüşmeler gerçekleştirmişti, o cümleden Ermenistan Başbakanı ile ve orada bizim tam formatlı görüşmemiz olmasa da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile biz o sırada da bir dizi mesele üzerinde fikir alışverişi yapmak imkanına sahip olduk ve orada da mutabık kaldık ki, bir sonraki fırsatlarda biz ikili görüşme gerçekleştirip bir dizi meseleleri müzakere edeceğiz. Yakın zamanlarda böyle bir görüşme gerçekleşebilir" dedi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Türkiye, Antalya, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bayramov: Antalya'daki COP31'e tam destek veriyoruz, hazırlık sürecine aktif katılıyoruz - Son Dakika

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