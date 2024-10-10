BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı\'dan yeni Anayasa ve idam çağrısı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, çocuklara cinsel istismarda bulunan ve masumları katleden terör örgütü mensuplarına ve ona talimatı verenlere idam cezası istediklerini belirtti. Alfatlı, 1982 Anayasasının yenilenmesi gerektiği söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Eyüp Eken ve basın mensupları katıldı.

Büyük Birlik Partisi olarak iki tür suçlu için idam cezası istediklerini dile getiren Alfatlı bunlardan birinin küçük çocukları kaçırıp onlara cinsel istismarda bulunan, öldüren, caniler, sapıklar ikincisinin ise askeri, polisi, öğretmeni, masum vatandaşları katleden terör örgütü mensupları ve onlara talimatı veren ağababaları olduğunu söyledi.

Alfatlı,"Biliyorsunuz geçenlerde polisimizi şehit ettiler. Şimdi 30 tane suçu var dışarıda dolaşıyor ve o masum kızımızı, polisimizi, ciğerimizi yakarak şehit ettiler. Ne olacak şimdi onun cezası? Dolayısıyla biz yeni anayasada mutlaka ve mutlaka iki suça idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

1982 Anayasasının yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Alfatlı, "Anayasalar yapılış gerekçeleri demokratik olmadıkları için yenilenmeleri gerekir. Dolayısıyla 1982 darbe anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ayıbıdır ve yetersizlikleri ortadadır. Artık yeni bir anayasanın yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler bir araya gelmeli. Bütün sivil toplum ve bütün paydaşlarla yeni anayasa çalışmaları ortaya koymalı ki biz. Çalışmalarımızı yetkililere ilettik ve son yeni bir çalışma yapıyor. Anayasa Komisyonumuz. Ancak şunu çok net olarak söylüyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çoğunlukla geçse dahi vatandaşımızın referandumuna da anayasa koyulmalı, sunulmalı. Buradan vatandaşımız şunu da görecek arkadaşlar. Anayasayla problemi olanlar, vatandaşla problemi olanlar, bu ülkeyle problemi olanların da tekliflerini hep birlikte görecekler. Ben bu noktada Büyük Birlik Partisi'nin sivil, yerli, özümüze ve kültürümüze uygun yeni bir anayasanın acilen yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii ki bu arada seçim sisteminin zaten değişmesi lazım. Bunu defalarca ifade ettik, defalarca hükümetimize, yetkililere, cumhurbaşkanımıza buna ilettik. Dolayısıyla daha demokratik, daha çoğulcu, daha tabana yayılan bir seçim. Sistemi ve siyasi partiler kanununun da acilen değişmesi gerektiğini ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA