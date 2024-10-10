BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan yeni Anayasa ve idam çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan yeni Anayasa ve idam çağrısı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı\'dan yeni Anayasa ve idam çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, çocuklara cinsel istismarda bulunan ve masumları katleden terör örgütü mensuplarına ve ona talimatı verenlere idam cezası istediklerini belirtti.

10.10.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, çocuklara cinsel istismarda bulunan ve masumları katleden terör örgütü mensuplarına ve ona talimatı verenlere idam cezası istediklerini belirtti. Alfatlı, 1982 Anayasasının yenilenmesi gerektiği söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Eyüp Eken ve basın mensupları katıldı.

Büyük Birlik Partisi olarak iki tür suçlu için idam cezası istediklerini dile getiren Alfatlı bunlardan birinin küçük çocukları kaçırıp onlara cinsel istismarda bulunan, öldüren, caniler, sapıklar ikincisinin ise askeri, polisi, öğretmeni, masum vatandaşları katleden terör örgütü mensupları ve onlara talimatı veren ağababaları olduğunu söyledi.

Alfatlı,"Biliyorsunuz geçenlerde polisimizi şehit ettiler. Şimdi 30 tane suçu var dışarıda dolaşıyor ve o masum kızımızı, polisimizi, ciğerimizi yakarak şehit ettiler. Ne olacak şimdi onun cezası? Dolayısıyla biz yeni anayasada mutlaka ve mutlaka iki suça idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

1982 Anayasasının yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Alfatlı, "Anayasalar yapılış gerekçeleri demokratik olmadıkları için yenilenmeleri gerekir. Dolayısıyla 1982 darbe anayasası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ayıbıdır ve yetersizlikleri ortadadır. Artık yeni bir anayasanın yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler bir araya gelmeli. Bütün sivil toplum ve bütün paydaşlarla yeni anayasa çalışmaları ortaya koymalı ki biz. Çalışmalarımızı yetkililere ilettik ve son yeni bir çalışma yapıyor. Anayasa Komisyonumuz. Ancak şunu çok net olarak söylüyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çoğunlukla geçse dahi vatandaşımızın referandumuna da anayasa koyulmalı, sunulmalı. Buradan vatandaşımız şunu da görecek arkadaşlar. Anayasayla problemi olanlar, vatandaşla problemi olanlar, bu ülkeyle problemi olanların da tekliflerini hep birlikte görecekler. Ben bu noktada Büyük Birlik Partisi'nin sivil, yerli, özümüze ve kültürümüze uygun yeni bir anayasanın acilen yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii ki bu arada seçim sisteminin zaten değişmesi lazım. Bunu defalarca ifade ettik, defalarca hükümetimize, yetkililere, cumhurbaşkanımıza buna ilettik. Dolayısıyla daha demokratik, daha çoğulcu, daha tabana yayılan bir seçim. Sistemi ve siyasi partiler kanununun da acilen değişmesi gerektiğini ifade ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Politika, Hukuk, Masum, Terör, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan yeni Anayasa ve idam çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan yeni Anayasa ve idam çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.