BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi: - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi:

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- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizi ve milletimizi temsilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmayı bir kez daha takdirle karşıladığımızı ifade ediyor, bu cesur konuşmasından dolayı şahsını BBP camiası ve şahsım adına tebrik ediyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizi ve milletimizi temsilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmayı bir kez daha takdirle karşıladığımızı ifade ediyor, bu cesur konuşmasından dolayı şahsını BBP camiası ve şahsım adına tebrik ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılamamasını eleştirdi.

Abbas'a ABD tarafından 2 yıldır vize verilmediğini belirten Destici, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında daha net ve kararlı bir tutum ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Destici, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizi ve milletimizi temsilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmayı bir kez daha takdirle karşıladığımızı ifade ediyor, bu cesur konuşmasından dolayı şahsını BBP camiası ve şahsım adına tebrik ediyorum." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve BM'nin mevcut yapısına ilişkin mesajlarını desteklediklerini vurgulayarak, özellikle veto hakkına sahip 5 ülkenin bulunduğu mevcut BM yapısının karar alma noktasındaki işlevine yönelik eleştirileri önemli bulduklarını belirtti.

"Küçük yatırımcının alın teri, emeği ve birikimi sahipsiz bırakılmamalıdır"

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen, öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin Destici, olayın yalnızca okul çevresindeki güvenlik önlemleriyle ele alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Ailelerin, okul yönetimlerinin, öğretmenlerin, rehberlik servislerinin ve güvenlik birimlerinin koordineli hareket etmesinin önemine işaret eden Destici, çocukların davranışlarındaki değişikliklerin, şiddet eğiliminin, dışlanma, tehdit, öfke ve akran zorbalığının erken dönemde fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, sermaye piyasalarında gündeme gelen iddialara ilişkin de sorumluların eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, küçük yatırımcının haklarının korunması çağrısında bulundu.

Suçtan elde edildiği kesinleşen mal varlıklarının geri alınarak mağdur yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılması gerektiğini aktaran Destici, "Türkiye'nin sermaye piyasaları birkaç kişinin ya da birkaç yüz kişinin alanı asla olmamalıdır. Küçük yatırımcının alın teri, emeği ve birikimi sahipsiz bırakılmamalıdır." dedi.

Terör örgütünün silah bırakıp bırakmadığının yalnızca yapılan açıklamalarla ölçülemeyeceğini savunan Destici, "Terörsüz Türkiye'nin geleceği terör örgütlerinin ne söyleyeceğiyle değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahada neyi gerçekleştireceğiyle önemlidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanBüyük Birlik PartisiBirleşmiş MilletlerPolitikaGüvenlikEkonomiSon Dakika

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