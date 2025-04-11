BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız

Geniş Video İzle

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme karşı Türkiye'nin ithalatı durdurması gerektiğini belirtti. Destici açıklamasında ''Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz ve yaklaşık sadece 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

11.04.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı" açıklamasında bulundu.

Mustafa Destici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici yaptığı açıklamada, "Biz Çin'den yaklaşık 44 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz, ve yaklaşık sadece 3.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz yani satış yapıyoruz" dedi.

"ÇİN'DEN İTHALATI DURDURMALIYIZ"

"Cari açığımızın neredeyse tamamı (40 milyar dolar üzeri) bu dengesizlikten kaynaklanıyor" diyen Destici, "Çin'den, petrol, doğalgaz ya da elektrik almıyoruz. Çin'den aldığımız malların tümünü ülkemizde üretebiliriz ya da başka yerlerden alabiliriz. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği zulüm bitene kadar bu konuda ithalatı durdurmalı, Çin mallarına en az %100 ilave vergi konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici: Çin\'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Doğu Türkistan, Politika, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Seyfi Başcıl:
    Kendini Trump saniyor heralde 19 2 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Ziyaaaaaaa :)))) Ziyaaaaaaa:)))) 16 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Partiyi AKP'nin emrine verdiğin için hiçbir inandırıcılığın yok. Birkaç yakınını işe aldı diye AKP'nin her yanlışının arkasında durman sebebiyle rahmetli Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlattın. 10 2 Yanıtla
  • Şener Turan:
    Tutmayın küçük enisteyi 5 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Çin malları olmasa ülkede ihtiyaçlar karşılanmayacak halde, öneri sağlıklı değil 3 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu ittifakta seni kimse dinlemez. Birkaç yakınını işe aldı diye AKP'nin kuyruğuna takıldın ve hiçbir ağırlığın yok. 1 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ilk defa duyuyorum bu ismi bu da kim 0 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Keşke yapanilsek ama zor 1 0 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Şimdi bu kişi T. C Devletini yönetmeye aday bir parti lideri. Bahçeli İsrail'e gitti geldi. Bu da dünyanın 1 numaralı ekonomisini bitireceğini sanıyor. Senin tuzun kuru tabii 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı
Ordu’da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti Ordu'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Kocaeli’de gaz kokusu alarmı Kocaeli'de gaz kokusu alarmı
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
08:39 Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu
08:37 Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
08:34 Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
08:21 Başkent karlar altında Başkent karlar altında
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 20:50:16. #7.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement