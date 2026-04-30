Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Genel Başkanı Destici: "Cumhurbaşkanımızın erken seçimle tekrar aday olması sağlanmalıdır"

30.04.2026 15:27  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanımızın erken seçimle tekrar aday olması sağlanmalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediyeler arasında en yüksek çalışan maaşını kendi belediyelerinin verdiğini söyleyen Destici, "Diğer belediyelerde sendikalaşma oranı bildiğim kadarıyla yüzde 12, fakat bizim belediyelerimizde bu oran yüzde 90. Bizim belediyelerimizde çalışan kardeşlerimiz bildiğim kadarıyla şu anda başta Sivas Belediyesi olmak üzere belediyelerde çalışanlar arasında en yüksek ücreti alanlar içerisinde. En düşüğü minimum asgari ücretin iki katını alıyor. Yani en düşüğü 60 bin civarında alıyor" dedi.

"Kayseri'de belediyelerimiz olacak"

Yapılacak yerel seçimde Kayseri'de hem belediyeleri hem de milletvekilleri olacağını söyleyen Destici, "Önümüzde önce bir genel seçim var. Dolayısıyla da bizim şu anda hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Cumhur İttifakı olarak bütün motivasyonumuz birinci olarak genel seçimler. Tabii Cumhur İttifakı biliyorsunuz altılı masa gibi bir yaprak dökümü yaşamadı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ana omurgası olduğu gibi devam ediyor. Biz üç parti olarak ittifakımıza devam ediyoruz ve hedefimiz yine önümüzdeki Cumhur İttifakı olarak hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak hem de Meclis çoğunluğunu almak. Tabii bu arada biz de Büyük Birlik Partisi olarak Mecliste güçlü bir hatırı sayılır bir sayıyla, bir grupla bulunmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız, bütün gayretlerimiz de buna yöneliktir. Genel seçimlerden sonra yerel seçimleri o zaman konuşmaya başlayacağız. Kayseri bizim Sivas'tan ayırt etmediğimiz bir şehrimiz Konya gibi, Erzurum gibi, Eskişehir gibi. Dolayısıyla da bizim inşallah önümüzdeki genel seçimlerde Kayseri'de Büyük Birlik Partisi'nin hem bir milletvekili olacaktır hem de bundan sonraki yerel seçimlerde de inşallah Büyük Birlik Partisi'nin Kayseri'de belediyeleri olacaktır. Biz buna inanıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız yeniden aday yapılmalı"

Destici, gerekirse erken seçime gidilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday yapılması gerektiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olabilmesi için iki formül var. Bunlardan birincisi anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği gerçekleşirse seçimi öne almaya ya da erkene almaya bir ihtiyaç kalmıyor. Üçüncü defa aday olabiliyor anayasa değiştirilirse. Anayasa değişikliği olmazsa o zaman tekrar aday olabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamadan önce Meclis'in seçim kararı alması gerekiyor. Yani bunun için 3 ay, 5 ay, 6 ay diye bir şey yok. Yani zorunluluk yok. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu işte Mayıs 2028 sonunda gerçekleşecek seçimler için mart ayında diyelim ki seçim takvimi açıklayacak. Şubatta Meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir. Yani nisanda yapılacak bir seçimde de aday olabilir Meclis karar alırsa. Bu Kasım 27 Kasım sonu mu olur, 2028 Mart'ı mı olur, Nisan'ı mı olur? Bunu şu anda kesin böyledir demek doğru olmaz. Fakat kanaatim böyle olacaktır. Yani anayasa değişikliği olmadığı sürece böyle olacaktır. Ben Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinden geçtiğimiz şartlar hem yukarımızdaki hem aşağımızdaki savaş, işte Fransa'nın tavırları, Avrupa Birliği'nin en son açıklamaları bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin şu anda yeni bir maceraya atılacak durumu yoktur. Türkiye'nin tecrübeli bir devlet geleneği var. Bu süreci de tecrübeli devlet adamlarıyla geçirmesi gerekir. Yani tecrübe başka bir şeydir. Onun için Türkiye'nin bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanının tecrübesine, bilgisine, bütün bu ilişki ağına ihtiyacı vardır. Buradan kazasız belasız devlet-ülke-millet olarak yara almadan çıkmamız için onun devamının ben büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Onun için de tekrar aday olmasının doğru olacağını, kendisinin bu yönde bir beyanı olmamıştır ama bunun devlet için ülke için millet için olması gerektiğini düşünüyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda anayasal bir değişiklik ise anayasal bir değişiklik, hem de PKK'nın uzantılarının pazarlığına ihtiyaç duymadan geriye kalan milletvekilleriyle, partilerle bu sağlanmalıdır. Oraya taviz vermeden bu sağlanmalıdır. Yok bu olmuyorsa da bir erken seçim kararıyla bu sağlanmalıdır diye düşünüyorum" dedi.

Program hediye takdimi ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika, Kayseri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 15:29:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.