BBP lideri Destici: Terör örgütüne güvenmiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı ortaklarımıza da güveniyoruz ama biz terör örgütü ve onun uzantılarına, elebaşlarına güvenmiyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde Ankara Kent Konseyi yönetimini kabul etti. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile Engelli, Gençlik, Çevre ve İklim, Kültür ve Sanat ile Diplomasi meclislerinin başkanlarının katıldığı görüşmede, kentin sorunları, toplumsal talepler ve çözüm önerileri ele alındı. Gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' açıklamalarına ilişkin soruları üzerine Destici, "Devleti yönetenler adım atamaz mı? Elbette adım atar. Burada da önemli bir adım atılmıştır. Biz sürecin başında da dedik ki, 'Biz devletimize güveniyoruz'. Cumhur İttifakı ortaklarımıza da güveniyoruz ama biz terör örgütü ve onun uzantılarına, elebaşlarına güvenmiyoruz. Çünkü geçmiş dönemde adımlar atıldı ve maalesef sonuçlanamadı. Neden? Çünkü onların ipi başkalarının elinde. Emperyalistlerin, siyonistlerin elinde. Onlar dur derse dururlar, yürü derse yürürler. Türk bayrağını eline almaya imtina edenlerle, ki rengini şehitlerin kanından almış ve Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini temsil ediyorlar. Türk milleti kavramı etnik bir temele dayanmıyor, sadece Türkler yok bunun içinde; Türk, Kürt, Türkmen, Arap, Zaza, Çerkez, Boşnak, Arnavut hepsi var. Alevi, Sünni hepimiz Türk milletinin bir ferdiyiz. Bayrak en önemli birlikteliğimizin, devletimizin sembolü. Bunu eline almaktan imtina edenlerle biz nasıl el sıkışacağız? Önce burada bir ruh sergilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Bizim partimiz Ankara"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün şehirdeki en güçlü sivil toplum örgütleri seçilmiş oda başkanlarından tutun apartman görevlisi diye tanımlanan o kutsal mesleğin mensuplarına kadar ki, kırsaldaki bir çiftçiden şehirdeki bir profesöre kadar, opera sanatçısıyla Melike Hatun'un müezzinini aynı masada buluşturarak hiç kimsenin kimseyi ötekileştiremeyeceği bu toprağın gerçek sesini örgütledik ve şiirsel bir katılım oldu. Genel başkanlarımızı ziyaret ederek, şehrin özetini arz ediyoruz. Yeterince dövüştük. Aynı olan insanların bir an önce aynı masalar etrafında buluşup, yeniden dirilmemiz lazım. Genç işsizliğini azaltmamız lazım. 7 milyon üniversite öğrencimiz var. Nereye işe koyacağımız belli değil. Dolayısıyla sadece Ankara'da 4 bin üniversite öğrencimiz var. 1.5 milyon gencimiz var. Evlerde neredeyse genç nüfus, ev genci olarak kendisini odalarına sıkıştırmış durumda. Türkiye'nin en büyük sorunu insan kaynaklarının umutsuzluğu. Her şey düzelir, ekonomi düzelir ama insan kaynaklarının umutsuzluğunu reçeteyle, ilaçla düzeltemezsiniz. Bunun tek bir reçetesi var. Genel başkanların, yönetime aday olanların birbirine tebessümü. Biz sivil hayatta politikaya örnek olabilecek bir sosyal deney yaptık. Uzlaşabiliyoruz dedik genel başkanlarımızı ayırt etmeden. Bizim partimiz Ankara. Partimiz Ankara olarak bir sosyal deney ortaya koyduk" diye konuştu.

Görüşme, karşılıklı hediyeleşme ve fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı şekilde sürdü. - ANKARA