BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması

13.05.2022 12:23
BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkçemiz, bizi birbirimize, tarihimize ve dünya üzerindeki soydaşlarımıza bağlayan en önemli bağdır.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkçemiz, bizi birbirimize, tarihimize ve dünya üzerindeki soydaşlarımıza bağlayan en önemli bağdır." ifadesini kullandı.

Destici, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkçeyi korumanın, milli kimlik ve kültür yanında, dünyanın hemen her coğrafyasındaki Türklerle olan sarsılmaz bağları da korumak anlamına geleceğini belirten Destici, bunun aynı zamanda Türk milletinin beka mücadelesinin de en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

"Türkçemiz, bizi birbirimize, tarihimize ve dünya üzerindeki soydaşlarımıza bağlayan en önemli bağdır." değerlendirmesini yapan Destici, şunları kaydetti:

"Türkçe düşünür, Türkçe hayal kurar, Türkçe mutlu olur, Türkçe ağıtlar yakarız. 'Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, törelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini tamamlayan her şeyini dili sayesinde muhafaza etmiştir. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.' sözleriyle Türkçemizin önemini milletimizin tarihine tekrar nakşeden Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya'da ünlü dil fermanını yayınlayarak, Türkçenin yeniden devlet dili olmasını sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'i, geçmişte Türkçemize emek veren tüm Türkçe sevdalılarını saygıyla ve rahmetle yad ediyor, büyük Türk milletinin Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum."

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Büyük Birlik Partisi, Türk Dil Bayramı, Mustafa Destici, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Türk Dil Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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