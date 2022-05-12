BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı"

12.05.2022 23:16
BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan 14 günlük etkinlik yasağı kararının ardından Anadolu Fest'in ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin, "Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan 14 günlük etkinlik yasağı kararının ardından Anadolu Fest'in ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin, "Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı" dedi.

Eskişehir ziyaretini sürdüren Destici, BBP MKYK Üyesi Ahmet Ulupınar'ın işletmesinde çiğ börek pişirdi. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, Anadolu Fest'in ertelenmesine ilişkin, "Organizasyonu düzenleyen firma 3 gün kala müracaat ediyor. Valiliğin 3 gün içinde bunu detaylı incelemesi mümkün değildir. Bu anlamda valiliğin kararını doğru buluyorum. Eskişehirli bir hemşeriniz olarak kültür sanat faaliyetlerinin, festivallerin yanındayız, ancak bu tür organizasyonlar yapılırken gözetilmesi gereken şudur; toplumun inançlarına, örf ve adetlerine saygı duyulmalıdır. Festival adı altında bizim ahlakımıza, inancımıza uygun olmayan, gayri ahlaki davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetler için bizim şerhimiz var" dedi.

Eskişehir'in bir kültür ve sanat şehri, bir üniversite ve öğrenci şehri, bir sanayi ve işçi kenti olduğunu ifade eden Destici, kenti bu tür hadiselerle kamuoyunda gündeme getirmeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

"Kararın yasak olarak algılanmasını valiye haksızlık olarak görürüm"

Alınan 14 günlük yasak kararı ile siyasi partiler dışında açık alandaki tüm faaliyetlerin kısıtlanmasına ilişkin Destici şunları söyledi:

"Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Bu yasak kararı alınmadan önce mutlaka gerekli istihbarat bilgilerine ulaşılmıştır. Bu istihbarat bilgilerine dayanarak güvenlik açısından böyle bir yasak kararının alındığı konusunda bilgilendirildik. Eskişehir'in çok tecrübeli bir valisi var, Vali Erol Ayyıldız. Çok liyakatli, insanı ön planda tutan, değerlerimizi, kültürümüzü ön planda tutan çok kıymetli bir validir. Bu kararın bir yasak kararı olarak algılanmasını valiye bir haksızlık olarak görürüm. Güvenlik, özgürlük ve refah birbiri ile bağlantılıdır. Burada terör hadiseleri olsa özgürlükten söz edebilir miyiz. Güvenlik olacak ki insanlar özgürce dolaşabilsinler, özgürlük olmadan da refah olmaz. Programlar 15 gün sonra da yapılabilir ancak Allah korusun güvenlikle ilgili bir sorun yaşansa, bir vatandaşımızın dahi canı yansa bu hepimizi üzer." - ESKİŞEHİR

BBP Genel Başkanı Destici: (Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı
BBP Genel Başkanı Destici: (Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı
BBP Genel Başkanı Destici: (Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı
BBP Genel Başkanı Destici: (Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Festival, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: '(Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı' - Son Dakika


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