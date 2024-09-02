BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir\'in Kurtuluşunu Kutladı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in 2 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Eskişehir, Eskişehir; yalçın kaya sarp yeri/Kalelelerden çok kuvvetli, içindeki askerleri.' Milli Mücadele'nin en kritik noktalarından ve en önemli destekçilerinden Eskişehirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında, benzer acıları tekrar yaşamamak niyazıyla, vatana can vermek için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bize bir vatan armağan eden gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.