BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Kurtuluşunu Kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir\'in Kurtuluşunu Kutladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in 2 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı ve milli mücadeledeki şehitler ile gazileri rahmetle andı.

02.09.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in 2 Eylül 1922'de Yunan işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Eskişehir, Eskişehir; yalçın kaya sarp yeri/Kalelelerden çok kuvvetli, içindeki askerleri.' Milli Mücadele'nin en kritik noktalarından ve en önemli destekçilerinden Eskişehirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında, benzer acıları tekrar yaşamamak niyazıyla, vatana can vermek için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bize bir vatan armağan eden gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 15:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement