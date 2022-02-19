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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehirspor Başkanı Şimşek'i makamında ağırladı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehirspor Başkanı Şimşek'i makamında ağırladı

19.02.2022 00:58
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehirspor Başkanı Şimşek'i makamında ağırladı

Büyük Birlik Partisi (BPP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek'i makamında ağırladı.

Büyük Birlik Partisi (BPP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek'i makamında ağırladı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, BBP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşmede Eskişehirspor'un şu anki durumu konuşulurken, Destici gündeme dair soruları cevapladı. Eskişehirspor'un memleketinin takımı olduğunu ve şu anda bulunduğu konumdan kurtulup bir an önce hak ettiği yerlere geleceğini belirten Destici, "Eskişehrispor memleketimin takımı. Ben de Eskişehirspor sevdalısıyım. Türk futbolunda da önemli bir geçmişe sahip. Şu anda bulunduğu yeri hak etmiyor. Temennim Eskişehirspor'un en kısa sürede hak ettiği Süper Lig'e çıkmasını bekliyorum. Sizlerin de kulüp yönetimi olarak bu konudaki gayretlerini biliyorum. Geçmişte de gençlerle bir çıkış yapmıştı, inşallah şimdi de aynı başarıyı yakalar" dedi.

Şimşek, kendi şehirlerinin çocukları ile yola devam ettiklerini belirterek, mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"Genç kızların yaşadığı bu ölümlerin karşılığı idam cezasıdır"

Eski nişanlısı tarafından vahşice katledilen Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ve aynı suçu işleyenlerin idama mahkum edilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Çok vahşice katledildiğini öğrendim. Türkiye'de böyle şeylerin yaşanıyor olması çok üzücü. Bunların ne Türk kültürüyle, ne inancımızla ne de Anadolu coğrafyasının sahip olduğu kültürle hiç alakası yok. Nasıl bu hale gelindiğinin incelenmesi gerekiyor. Eğitim her şeyin başı ve bununla beraber eğer bir suç önlenemiyorsa bakılması gereken bir yerlerden bir tanesi de suç ile ilgili cezalar. Bu cezalar caydırıyor mu caydırmıyor mu? Gördüğümüz kadarı ile de caydırıcı olmaktan çıkmış durumda. Bunun için parti olarak bu şekilde işlenen suçların karşılığının idam cezası olması gerektiğini ifade ettik. Bununla ilgili iki bin imzayı Meclis komisyonuna verdik, maalesef bir netice alamadık. Küçük yaştaki çocukların ve genç kızların yaşadığı bu ölümlerin karşılığı olarak ve bizzat devlete kurşun sıkan, bomba patlatan teröristler için idam cezası getirilmesini arzu ediyorum" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Eskişehirspor Kulübü Başkanı Şimşek, BBP Genel Başkanı Destici'ye üstünde isminin yazılı olduğu Eskişehirspor forması hediye etti. - ANKARA

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehirspor Başkanı Şimşek'i makamında ağırladı - Son Dakika


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