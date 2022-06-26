Destici, Rize'de partisinin il kongresinde konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye ilişkin, "Her ne kadar şu anda altılı masada olmasa da yedinci olarak o masadalar. Gözükmeseler de altında bekliyorlar. Seçimde açığa çıkacaklar." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Destici, İyidere ve Derepazarı ilçe teşkilatlarının açılışını gerçekleştirdi.

Ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde partisinin İl Kongresine katılan Destici, orman yangınlarına değindi.

Destici, her yaz orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirterek, son olarak Marmaris'teki yangının failinin, ormanı yaktığını itiraf ettiğini anımsattı.

Ailesine kızarak orman yakmanın kendisine inandırıcı gelmediğini ifade eden Desteci, "Bu işin arkası iyice araştırılmalı çünkü Türkiye'de orman yangınlarının pek çoğu ya PKK tarafından yapılmıştır ya Yunanistan tarafından yapılmıştır ya da başka Türkiye düşmanları tarafından yapılmıştır. Onun için bu işin arkası iyice araştırılmalıdır. Bu işin arkasında hangi güç varsa ortaya çıkarılmalı ve cevabı en ağır şekilde verilmelidir." diye konuştu.

Destici, orman yangınlarıyla ilgili cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getirerek, sahada çalışan, destek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye'de son dönemde kadın cinayetlerinin yeniden gündeme geldiğini kaydeden Destici, " Pınar Gültekin'in geri dönüşü var mı? Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Suç sabit, her şey orada. O zaman bunun cezası ne olmalı? İdam, bunun başka cezası olmaz." şeklinde görüş belirtti.

"HDP Millet İttifakı'nın gizli ortağı"

Mustafa Destici, belli kesimlerin pusuya yatarak beklediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP Millet İttifakı'nın gizli ortağı. Yerel seçimlerde fiili olarak ortaklık yaptılar. Her ne kadar şu anda altılı masada olmasa da yedinci olarak o masadalar. Gözükmeseler de altında bekliyorlar. Seçimde açığa çıkacaklar. Orada teröristler ve terör destekçileri adeta pusuya yatmışlar, 'Millet İttifakı seçimi kazansın ve bölgenin yönetimini bize versin' diye bekliyorlar ama Allah'ın izniyle sizlerle birlikte bu devletin birliğine, devletin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline inanmış ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koymuş vatandaşlarımızla birlikte buna geçit vermeyeceğiz."

Terörün ve teröristin partisi olamayacağını belirten Destici, " Almanya'da, Fransa'da, ABD'de var mı? İspanya'da vardı, kapattılar. Avrupa Anayasa Mahkemesine başvurdular. Kapatma kararını onadı. Onlar sadece eylemlerini kınamadıkları için kapattı. Bizimkiler bırakın eylemlerini kınamayı, eylemlerin içindeler, göbeğindeler, teröristler." ifadelerini kullandı.

Destici, HDP'nin kapatılması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca oy veren seçmen, bir şey demiyorum. Herkesin oyuna saygılıyız. Herkesin siyasetine de saygılıyız. Herkes parti kurabilir. Sınırımız ve çizgimiz terör ve şiddettir. Eğer sen terör ve şiddeti yöntem olarak belirlemiş, bu ülkede 10 binlerce insanın katili, binlerce öğretmenimiz, askerimiz, polisimiz ve şehidimizin katili ve ülkenin, milletin geleceğini çalmış. 1 trilyon dolar üzerinde para harcadık biz bunlara. Bizim ülkemizin iç dış borcu 400 milyar dolar, bunlara 2,5 katı para harcamışız. Bu para bu ülkenin kasasına girmiş olsaydı bugün ne iç ne dış borç, ne faiz hiç bir derdi yoktu. Bugün asgari ücret 10 bin liraydı. Bütün bunların müsebbibi birinci derecede PKK'dır. Elbette PKK kendi başına bir örgüt değildir. Bunun arkasında emperyalistler, siyonistler var. Türkiye düşmanı ne kadar varsa içeride dışarıda hepsi PKK'nın yanında."

Konuşmaların ardından Derepazarı'nın bağımsız Belediye Başkanı Selim Metin, BBP'ye katıldı. Metin'in rozetini Destici taktı.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde, Ensar Özçelik başkan seçildi.