BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'nın işgal girişimini reddediyoruz - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'nın işgal girişimini reddediyoruz

05.03.2022 13:53
BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'nın işgal girişimini reddediyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Rusya'nın Ukrayna'ya hangi gerekçe olursa olsun, saldırısını, işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Rusya'nın Ukrayna'ya hangi gerekçe olursa olsun, saldırısını, işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genişletilmiş Divan Toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Rusya Devlet Başkanının Ukrayna'ya saldırma gerekçelerine baktığımızda ne diyor; 'Ukrayna'yı silahsızlandıracağız' diyor. Peki seni kim silahsızlaştıracak? Senin silahlanma, nükleer yapma, nükleer silahlara sahip olma hakkın var; ama Ukrayna'nın yok. Rusya'nın Ukrayna'ya hangi gerekçe ile olursa olsun, saldırısını, işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz. Türk devleti fiili olarak bu savaşın bir tarafı değil, bu savaşın bir tarafı da olmamıştır. Hep dengeli bir politika yürütmüştür" dedi.

'RUSYA GENİŞLEME SÜRECİNİ DEVAM ETTİRECEKTİR'Mustafa Destici, Rusya'nın durdurulmazsa genişleme sürecini devam ettireceğine vurgu yaparak, "Eğer Rusya bugün Ukrayna'da durdurulmazsa, Ukrayna'dan gerekli dersi almazsa yarın genişleme sürecini doğusunda, batısında, güneyinde de sürdüreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim içimizde Moskova artıkları var. Kendisini komünist ya da sosyalist olarak nitelendiren hala bu tür artıklar var. Bunlar ne yapıyor? Rusya'nın işgali ve saldırılarını meşrulaştırma adına NATO'yu, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerini suçluyor. Evet biz 'onlar suçsuz' demiyoruz, elbette onların da vebali var. Rusya'nın şu anda Ukrayna'ya saldırısını hiçbir şekilde onlar üzerinden açıklayamazlar. Dışişleri Bakanımız TBMM'ye gelerek orada bir bilgilendirme yaptı. Daha önce defalarca izah ettik, bir kez daha izah ediyoruz; PKK'nın uzantılarının yer aldığı TBMM'de yapılan bir kapalı oturuma, 'kapalı oturum' denebilir mi Allah aşkına? Vatan düşmanları orada, devlet düşmanları, din düşmanları orada, terör örgütünün uzantıları orada TBMM kapalı oturum yapıyor" diye konuştu.'BM VE BMGK'NIN YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ'

Destici, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte BMGK'nın yapısı, BM'deki veto sistemi, başlı başına bu sistemin özeti, aynı zamanda bu çağın büyük bir ayıbıdır. BM'nin yapısı da bu haliyle dünya üzerindeki barışı, üyelerinin haklarını korumak yerine, bu sömürü düzeninin devamını sağlama fonksiyonunu yerine getirmekte. Bunun için BM ve BMGK'nın yapısı acilen değiştirilmeli, tüm üyelerin eşit haklara sahip olduğu bir seviyeye getirilmelidir" ifadesini kullandı.


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Büyük Birlik Partisi, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'nın işgal girişimini reddediyoruz - Son Dakika


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