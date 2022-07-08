BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

08.07.2022 13:26

BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ettiANKARA Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

ANKARA Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ve beraberindeki divan üyeleri, Ankara Hamamönü'ndeki Tacettin Dergahı'nda bulunan, partisinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil ve gül bıraktı. Ardından, Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Destici, Yazıcıoğlu'nu yad ederek, "2009 yılı 25 Mart'ta şehadet şerbeti içen şehit liderimiz ve onunla birlikte şehadete yürüyenleri yad ediyorum. Ruhları şad olsun mekanları cennet olsun" dedi.

"Gerçekten sağlık çalışanlarımızı koruyan, üstünde titizlikle çalışılmış bir yasa yapmalıyız"

Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Destici, sağlık çalışanlarını daha fazla koruyan bir yasa yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Maalesef üzgünüz sağlık çalışanlarımıza karşı şiddeti bir türlü önleyemedik. Bundan dolayı sağlık çalışanlarımıza karşı büyük bir mahcubiyet içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde, iktidar yetkisi almamış bir siyasi parti genel başkanı olarak bunu söylüyorum. Büyük bir mahcubiyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz dönemde sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete karşı bu şiddeti önlemek bu şiddeti gerçekleştirenlerin daha ağır almasını içeren bir yasa çıkartıldı. Ama görülüyor ki bu yasa da yetersiz kalmış. Yasayı gerekirse yenilemek gerekiyor. Gerçekten sağlık çalışanlarımızı koruyan üstünde titiz çalışılmış bir yasayı iktidarı, muhalefeti, tüm siyasi partilerimizle birlikte yapabiliriz ve yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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