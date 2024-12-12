BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Buluşması'na Katılacak

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın 15 Aralık'ta düzenleyeceği 'Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması' programına katılacak.

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek programa, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Alican Kocaman da yer alacak. Alican Kocaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Aralık saat 10.00'da gerçekleşecek programımıza, Türkiye'nin dört bir yanından katılım olacak. 'Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşmaları'na sanatçılar Ozan Arif Çerkezoğlu ve Esat Kabaklı'nın konseri de olacaktır. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.