BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Develi\'de Kongreye Katıldı

Bir dizi program için Kayseri'ye gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Develi İlçe Kongresi'ne katıldı.

Esnaf ve vatandaşla görüşen Destici, ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve ceviz üretimi ile ilgili bilgiler aldı. Destici, esnaf ziyaretlerinin ardından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan Destici, orman yangınları ile ilgili "Sadece yeşil vatanımızı değil canlarımız da yandı" dedi.

Kongrede tek liste ile seçime giren Serdar Yıldırım İlçe Başkanlığı'na seçildi. BBP Develi İlçe Yönetim Kurulu'na yer alan isimler ise şu şekilde oluştu:

"Serdar Yıldırım, Tarık Atila, Habib Polat, Hamza Arslan, Faruk Gezer, Ayhan Karsantı, Rukiye Doğan, Fatma Naz Ünsal, İhsan Tekir, İbrahim Şimşek, Hüseyin Gökşen, Uğur Hökenek, Murat Uzunlu, İsmail Andıç, Ahmet Esentürk, Alpay Soykan, İlhami Ordankaya, Savaş Çobanoğlu, Ebubekir Aksu, Kazım Kuyuluyurt, Bekir Onuk, Abdurrahman Demirsoy, Serdar Toker, Özgür Yıldırım, Hasan Yurtören ve Mikail Üçkulak." - KAYSERİ