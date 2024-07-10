BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Devlet ticaretteki vurgunculuğa göz yummamalı

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkent Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ndeki konuşmasında Gazze, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili tek kelam etmediğini söyledi.

Destici, şöyle konuştu:

"Tek hedefleri Ukrayna'ya verilecek destek. Biz bunun Ukrayna ya da Ukraynalılar sevdasıyla yapıldığını düşünmüyoruz. Karşılarında tek güç olarak Rusya'yı gördükleri için bunu bir fırsata çevirdiler. Rusya bizim dostumuz değil, gerçekte de zaten dostumuz olması mümkün değil. Ama biz, başta Türkiye, Türk milleti ve Türk İslam dünyasının çıkarlarını ve tüm dünyada adaleti ve insanlığı gözeterek konuşmak zorundayız. Eğer samimiyet olsa, Rusya'ya gösterilen tavrın İsrail'e de Çin'e de gösterilmesi lazım."

Destici, BBP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsattı.

Adil bir vergi düzenlemesine acilen ihtiyaç olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Destici, belirli bir seviyenin altında olandan da hiç vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.

Kayıt dışının ve vergi kaçakçılığın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Bu dediğimizi yaparlarsa hiç kaynak sıkıntısı çekilmez. 'Kaynağı nereden bulacağız?' cevabını beğenmiyorum. Faiz ödemeleri için 'Kaynağı nereden bulacağız?' demiyorsunuz. Tıkır tıkır ödüyorsunuz. O zaman emeklinin hakkını da tıkır tıkır ödeyeceksiniz. Siz hiç faiz ödemeleri için 'Kaynak yok, ödeyemiyoruz' denildiğini duydunuz mu? Faize kaynak nasıl varsa emekliye, işçiye, memura da o kaynak bulunacak."

Destici, emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gıda maddelerindeki fiyat artışında devletin daha sert tedbirler alması gerektiğini kaydeden Destici, "Burada bir pazar problemi var, bu ticarette ahlaki bir problem var, ahlaksızlık var. Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ya seçim, ya geçim" açıklamasına ilişkin soru üzerine, seçimlerin martta yapıldığını, şu anda Türkiye'nin birlik, beraberliğe, huzur ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Biz seçimlerin sanki zamanında yapılacakmış gibi, ülkemizin istikrarla yoluna devam etmesinden yanayız. Elbette ki demokrasilerde Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerde irade milletindir, milletimiz karar verir neyin olup olmayacağına. Ama bundan 1 ay önce erken seçim cümlesini ağzına almaktan imtina eden Özgür Özel'in bugün 'Seçim, seçim' demesi, kendi parti teşkilatından çok medya mensuplarının kendisini zorlaması sonucu söylenmiş bir sözdür. Çünkü daha önce 'Seçime biz değil, millet karar verir' diyordu. Bence o cümlesinde durması demokrasi açısından da çok kıymetlidir."