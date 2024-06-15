BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kötülüğü sevgiyle yeneceğiz - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kötülüğü sevgiyle yeneceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı sevgiyle dayanışmayla yenebileceğimizi vurguladı. Destici, bayramın savaşların yol açtığı ölüm, göç, acı ve çaresizliklerin belirleyici olduğu bir dönemde kutlandığını belirtti ve Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çekti. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin dinin gereği olduğunu ve birlik ve dayanışma içinde olmanın kötülükleri yenmek için önemli olduğunu ifade etti.

15.06.2024 14:39
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı ancak sevgiyle dayanışmayla; birbirimize ve değerlerimize sarılarak yenebiliriz ve yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın, savaşların yol açtığı ölüm, göç, acı ve çaresizliğin belirleyici olduğu şartlarda idrak edildiğini belirtti.

Gazze'de on binlerce çocuk, kadın ve yaşlının zalimce katledildiği bir soykırımın devam ettiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Uygur Türkleri kardeşlerimiz, kimlikleri ve inançları nedeniyle yok edilmeye çalışılıyor. Çok sayıda coğrafyada küresel emperyalizmin sömürüsü, savaş ve doğal afetlerden daha büyük yıkımlara, acılara neden oluyor. Kurban Bayramı'nın manevi iklimini yaşarken, çevremizde, ülkemizde, dünyada yaşananlara karşı taşıdığımız sorumlulukları hiç unutmamalıyız."

"İhtiyaç sahiplerine el uzatmak dinimizin gereği"

Mustafa Destici, "İnançlarımızın bize emrettiği, mensup olduğumuz topluma ve ihtiyaç sahiplerine dair sıkıntıları paylaşmamızla ilgili yükümlülüklerimizi en çok bu günlerde hatırlamalıyız." ifadesini kullandı.

İmkanı olanlardan ihtiyaç sahiplerine el uzatmasını isteyen Destici, bunun mensubu bulundukları dinin gereği olduğunu belirtti. Destici, "Kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı ancak sevgiyle, dayanışmayla; birbirimize ve değerlerimize sarılarak yenebiliriz ve yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek aydınlık, güzel günlere vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kötülüğü sevgiyle yeneceğiz - Son Dakika

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