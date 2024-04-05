BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin\'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkanı seçilen Kasım Gültekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Destici, Gültekin'e destek sözü vererek, ilkeli, temiz ve şeffaf belediyecilik anlayışını uygulayacaklarını vurguladı.

05.04.2024 22:23
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinden Şarkışla Belediye Başkanı seçilen Kasım Gültekin'e ziyarette bulundu.

Gültekin'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Destici, burada yaptığı açıklamada, Ankara'dan destek geleceğini ve her zaman kendisinin yanında olacaklarını belirtti.

Destici, belediyeyi aldıkları yerlerde bir ay içinde sokakta saldırgan, başıboş köpek kalmayacağı taahhüdünde bulundu.

İlkeli, temiz ve şeffaf belediyecilik anlayışını uygulama zamanının geldiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"İlkeli belediyecilikten kastımız, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Onun yanında hak, hukuk ve adalet. Ayrıştırmayacağız, ayrım yapmayacağız. Hizmet götürürken adaletli, şeffaf olacağız. Belediyenin kazançları nereden geliyor, ne kadar, nereye harcanıyor, hangi yollarla harcanıyor, bunu Şarkışla da bilecek milletimiz de bilecek. Şarkışla'nın sokağını, caddesini pırıl pırıl yapacağız. Aynı zamanda temizlikten kastımız dürüst, doğru bir belediyeciliktir."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i ziyaret etti - Son Dakika

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