BBP\'li Adem Uzun, Sivas Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Büyük Birlik Partisinden Sivas Belediye Başkanı seçilen Adem Uzun, mazbatasını aldı.
Sivas Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelen Uzun, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Şennur Aksu Çalık'tan aldı.
Seçimlerde halkın teveccühünü kendilerinden yana kullandığını söyleyen Uzun, "Mazbatamızı aldık, inşallah şehrimizi hep birlikte ileriye ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah bundan sonra da hep birlikte şehrimizi yöneteceğiz." dedi.
Sivas halkına, iradesini ve kararını kendileri lehine kullandıkları için teşekkür eden Uzun, şöyle konuştu:
"Yarın saat 14.00'te belediye binamızda devir teslim törenimizi yapacağız. Kesinlikle çiçek gönderilmesini istemiyoruz. Babam Kıbrıs gazisi. Çiçeklerin Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğine bağışlanmasını istedik. Sosyal medya hesaplarından veya bazı haber sitelerinde tarafımıza karşı linç girişiminde bulunulduğunu görüyoruz. Konu olarak sahipsiz sokak hayvanları olduğunu görmekteyiz. Adaylık sürecimde hep şunu ifade ettim; sahipsiz sokak hayvanları Rabb'imizin bize dilsiz emanetleridir, sahip çıkacağız. Hayvan barınağındaki koşulları iyileştireceğiz, rehabilite çalışmalarını doğal ortamlar çerçevesinde sağlayacağız."
Uzun, belediye çalışanlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Rahat olsunlar, işlerine devam etsinler. Kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor. Herkes görevini yerine getirsin." diye konuştu.
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