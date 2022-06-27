BBP'li Sarı'dan orman yakanlara idam talebi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, "teröriste, tecavüze edip öldüren kişiye nasıl idam istiyorsak orman yakanlarda idam edilmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris yangının çıkardığını itiraf eden kişi için "Cezası idam olmalı" sözlerine destek veren Sarı, "Biz bu sapık cani katillerin ve teröristlerin mutlaka işledikleri hunharca suçların cezasız kalmamasını ve cezanın da idam olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir Hollanda değiliz. Biz bir İsviçre değiliz. Biz bir Müslüman Türk milletiyiz. Bizim inancımızda da bunun yeri var kültürümüzde de yeri var. Batı ne diyor ona da bakacak değiliz" diye konuştu.

İdam cezasını iki suç için istediklerini ancak bu cezanın üçe çıktı ifade eden Sarı, "Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki BBP idam cezası istiyor. Evet istiyoruz. Lakin biz idam cezasını her suç için talep etmiyoruz. Biz bunun anayasa teklifini de hazırlayıp verdik. İki suç için istiyoruz. Bir işte bu tür çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz edip ya da hunharca öldüren sapıklar için iki bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi şehit eden teröristler için istiyoruz. Vatandaşımızın kahir ekseriyetinin ki; biz sandık koyup bunun referandumunu da yaptık. Halkımızın yüzde 90'ının üzerindeki büyük çoğunluk bu iki suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyor. Biz bu sapık cani katillerin ve teröristlerin mutlaka işledikleri hunharca suçların cezasız kalmamasını ve cezanın da idam olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi de bu ormanlarımızı yakıp küle çevirenler içinde idam istiyoruz. Binlerce hektar ormanımız yanmıştır ve yanmaya devam etmektedir. Yani bunun cezası 3-5 sene yatıp çıkmak olmamalıdır. Çok ağır cezalar getirilmelidir. Ormanlar yok edilmiştir. O ormanların içinde binlerce, yüzbinlerce hayvan hayatını kaybetmiştir. Yani dışarıda Türkiye'nin, bir taraftan terörle bir taraftan orman yangınlarıyla bir taraftan pandemiyle mücadele eden bir ülke olduğu görüntüsü verilerek ekonomik olarak daha zor bir süreç yaşaması arzu edilmektedir. Bunlara fırsat verilmemelidir" şeklide konuştu Açıklaması - DENİZLİ