BBP lideri Destici: Bizim duruşumuz, tavrımız net

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı karşısındaki ittifakın veya siyasi partilerin ya da onları destekleyen medya organlarının algı operasyonlarına yenilmeyeceğiz. Günlük politikalar bize yön veremez. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk Devleti'nin, Doğu Türkistan'ın, Kırım'ın, Türkmeneli'nin, Filistin'in, mavi vatanın ve Cumhur İttifakı'nın tarafındayız. Bizim duruşumuz, tavrımız net. Bu netliği kimsenin bulandırmasına, kafa karıştırmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Hak-İş Emek Konukevi'nde düzenlediği Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu. Destici, Türkiye'nin terörle mücadelesinde teröristlerin olduğu bölgelere karşı Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde yeni hareket planlamalarının olduğunu söyledi. Destici, "Planlamalar yapıldıktan, hazırlıklar gerçekleştirildikten sonra en kısa zamanda özellikle Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç bölgesinden başlayarak Kamışlı'ya kadar olan bölümdeki bütün teröristler bu bölgelerden temizlenene kadar mücadelede devam edecektir. İnşallah hazırlıklar yapılıp günü geldiğinde harekat başlayacak. Geçmişte nasıl Afrin'de ve diğer bölgeler teröristlerden temizlenip o bölgelere huzur gelmişse, insanlar orada rahat bir şekilde yaşıyorsa, en kısa zamanda aynı huzuru, güven ortamını Türk ordusunun oralara girmesiyle Tel Rıfat'ta da, Menbiç'te de hatta Halep'te de göreceğiz" diye konuştu.

'BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GELİYOR, BUNU HERKESE GÖSTERECEĞİZ'

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye çapında yeni bir çalışma programı oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"17 bölgeye böldük. Her bölgenin başına bir divan üyesi, genel başkan yardımcısı ve MKYK üyesi arkadaşlarımızı da eşit grup halinde bölgelere dağıttık. Bu arkadaşlarımız 'o illerde hangi çalışmaları yürütecekler' bununla ilgili hazırladığımız talimatnameyi de burada paylaşacağız. Hep birlikte bu yaz dönemini inşallah iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Partimizi 2023 seçimlerine hazırlama noktasında tempomuzu artırarak, çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bütün arkadaşlarımız, genel başkanından divan üyelerine, MKYK üyelerinden il ve ilçe başkanlarına, yüz binlerce üyemiz sahada olacak. Bütün vatandaşlarımız, halkımız şunu görecek; Büyük Birlik Partisi geliyor, bunu herkese göstereceğiz. Bunu yaparken Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz. Elbette ki, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini de gözeterek bunu gerçekleştireceğiz. Cumhur İttifakı devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek kurulmuş ve 15 Temmuz gecesi sokakta bu 3 partimize mensup olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin kurduğu bir ittifaktır. Tabanı da tavanı da uyum içerisinde olan bir ittifaktır. Cumhur İttifakı karşısındaki ittifakın veya siyasi partilerin ya da onları destekleyen medya organlarının algı operasyonlarına yenilmeyeceğiz. Günlük politikalar bize yön veremez. Büyük Birlik Partisi olarak netiz. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk Devleti'nin, Doğu Türkistan'ın, Kırım'ın, Türkmeneli'nin, Filistin'in, mavi vatanın ve Cumhur İttifakı'nın tarafındayız. Bizim duruşumuz, tavrımız net. Bu netliği kimsenin bulandırmasına, kafa karıştırmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

- Ankara