BBP lideri Destici, fon vurgununda haksız kazançların mağdurlara verileceğini söyledi - Son Dakika
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BBP lideri Destici, fon vurgununda haksız kazançların mağdurlara verileceğini söyledi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de fon vurgununa ilişkin sorular üzerine kimsenin konumuna bakılmadan yargı önünde hesap vereceğini söyledi. Haksız kazançların alınıp mağdurlara verileceğini belirten Destici, borsanın toparlanması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Haksız bir şekilde elde ettikleri kazançların alınarak mağdurlara verileceğini biliyoruz" dedi.

Destici, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fon krizine ilişkin soru üzerine Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi, ilkesel olarak duruşumuz net. Yolsuzlukların, vurgunların veya belediyelerdeki yolsuzluklar olabilir. İşte bugünlerde konuşulduğu gibi ya da gündemde olan ya da açığa çıkan fon vurgunu ya da borsa vurgunu olabilir. Bir kere bunların hepsine temelden şiddetle karşı olduğumuzu ve burada kim bu yanlışın ya da vurgunun içerisinde olmuşsa konumuna bakılmadan, yargının önünde hesabını vermesi gerektiğini ifade ediyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın açıklamaları gerçekten çok net ve burada bu yolsuzluğa ve yanlışa kim bulaşmışsa hiçbirisinin korunmayacağını çok net bir şekilde ifade etti. Yine Adalet Bakanımız Akın Gürlek Bey'in ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, savcılarımızın ortaya koyduğu çalışma iradesi ve kararlılık da çok önemli. Onun için ben bu sürece yani bu yanlışın içinde kim bulunmuşsa bu vurgunun içinde kim bulunmuşsa siyasi partisine, siyasi konumuna, devlet nezdindeki bürokrasisinde ki konumuna bakmadan hepsiyle ilgili hukuki işlemin yapılacağını ve bu vurgun sonucu elde etmiş oldukları paraların alınacağını ve kanunlara, yasalara uygun olarak da işledikleri suçun karşılığını da hukuk önünde göreceklerini daha doğrusu görmeleri gerektiğine inanıyorum" cevabını verdi.

"Borsada işlem gören şirketleri ya da fonları aynı şekilde hareket ediyor gibi bir algı da oluşturmamak lazım"

Borsanın son günlerde bu yaşananlardan dolayı dip yaptığını söyleyen Destici, "Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir fon üzerinden yapılan vurgunlar var. Bir de borsada işlem gören şirketler üzerinden yapılan vurgunlar var. Bugün konuşulan daha çok fonlar üzerinden yapılan vurgunlar var. Burada bir çıkar grubu oluşturulduğu çok net bir şekilde görülüyor. Bazı şirketler var. Yani onları da yıpratmamak lazım. Dürüst çalışanlar, işlemlerini yasalara kurallara uygun olarak yapanlarla yapmayanları ayırt etmek lazım. Tabii yani borsayı hepten kötülememek lazım. ya da bütün borsada işlem gören şirketleri ya da fonları aynı şekilde hareket ediyor gibi bir algıda oluşturmamak lazım. Çünkü o zaman biz hem Türk ekonomisine zarar veririz, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına zarar veririz. Bir an önce borsanın toparlanması gerekiyor" dedi.

"Haksız bir şekilde elde ettikleri kazançların alınarak mağdurlara verileceğini biliyoruz"

Fon soruşturmasına isimleri karışan şirket yöneticileri ve bazı siyasiler hakkındaki soruya ilişkin Destici, "Yine borsada şirketi olan arkadaşlarımız var, yatırım yapanlar var. Bütün bunlarla da istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Şimdi SPK'nın, Borsa İstanbul'un kendine has bir yasası var. Kanunu var. Yani dolayısıyla ben şu ana kadar yapılan işlemlerin bu yasaya, bu kanuna uygun olarak yürütüldüğünü görüyorum. Şimdi burada şahıslara girmek istemiyorum. Ben Büyük Birlik Partisi'nin şahsımın görüşlerini söylüyorum. Mevcut durumu da yine yasalar, kanunlar ve ilkeler çerçevesinde değerlendiriyorum. Burada bir vurgun var ve bir kişi değil, on kişi değil, yüzlerce belki binlerce kişi bu işin içinde bulunmuş. Biz konumuna bakılmadan yani siyasi pozisyonuna bakılmadan bunların hepsiyle ilgili adaletin işlediğini, işleyeceğini görüyoruz ve burada yasa neyi öngörüyorsa onun karşılığındaki cezayı alacaklarına inanıyoruz ve burada da yine haksız bir şekilde elde ettikleri kazançların alınarak mağdurlara verileceğini biliyoruz ve bunun da Büyük Birlik Partisi olarak takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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