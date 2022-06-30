Ziyarette BBP Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Goncagül Eser de hazır bulundu. Ziyarette İlçe Başkanı Emin Eser gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Eser'e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › BBP Nazilli İlçe yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

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