BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat Görevinden Ayrılmayacak

Politika

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, görevinin başında olduğunu, ilk kongrede yeniden aday olacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, görevini devredeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Polat yaptığı yazılı açıklamada, "Şerefle ve gururla yürüttüğüm Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı görevimin başındayım ve yapılacak olan ilk İl Başkanlığı seçiminde de rakiplerimin kim olduğuna bakmadan yeniden adayım. Kongremizde karşıma çıkacak olan muhtemel adaylara da peşinen başarılar dilerim. Adaylığı kesinleştikten sonra Genel Merkezimiz başta olmak üzere il, ilçe, ocak, vakıf ve tüm birimlerimizle arkasında olduğumuz, hemen yanı başında saf tuttuğumuz kıymetli Belediye Başkanımız sayın Dr. Adem Uzun'la teşkilatlarımız arasında son derece uyumlu bir çalışma yürütülmektedir." Dedi.

"Siyasi hokkabazlara geçit vermeyeceğiz"

Polat, partilerini siyasi hokkabazların diline düşürmeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi. "31 yıllık siyasi tecrübesiyle ülkemizin en köklü partilerinden olan Büyük Birlik Partisi, ilk kez seçim kazanmış değildir. Dolayısıyla Belediye Başkanı, İl Başkanı ilişkisini daha önce tecrübe eden, siyasi etik ve saygıyı bilen teşkilatımızın, siyaset hokkabazlarının diline düşmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Büyük Birlik Partisi ve bu partiye gönül vermiş olanların siyasi ikbal ve şahsi menfaat gibi bir dertleri asla olmamıştır. Siyasi hayatınızın ilk gününden itibaren şahsi çıkar dışında başkaca bir emeli olmayan siz ve sizler gibilerin bizleri anlamasını beklemiyor, bu gereksiz meşguliyetten dolayı kıymetli kamuoyundan özür diliyorum" - SİVAS