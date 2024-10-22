Bebek Ölümleri İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu

Politika

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek. - ANKARA