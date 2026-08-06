Behçet Oktay\'ın Şüpheli Ölümü Konuşuldu

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında Ankara'da park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Ankara'da 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Oktay'ın kendi silahıyla intihar ettiği değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi. Ancak Oktay'ın ailesi, ölümünde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) rolü bulunduğunu öne sürerek, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini bugün Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede, dosyaya ilişkin taleplerin ve ailenin şüphelerinin ele alınması bekleniyor.