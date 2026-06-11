Bekin: ABD'nin İran'a Saldırıları Kolonyal Anlayış - Son Dakika
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Bekin: ABD'nin İran'a Saldırıları Kolonyal Anlayış

11.06.2026 15:39
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Doğan Bekin, ABD'nin İran'a saldırılarını eleştirerek, zafer iddialarının kayıpları örtme çabası olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu yolla İran'a karşı zafer kazandığını ilan ederek İran'a karşı kayıplarını örtbas etmeye çalışmaktadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasında "ABD'nin Hürmüz'den geceleri gizlice 22 gemi taşıdığını ve İran'dan milyonlarca varil petrol aldığını" iddia ettiğini belirterek, bu durumun son derece vahim olduğunu söyledi.

Trump'ın İran ile ilgili "Dünyanın güvenliği için en büyük derdi oluşturmaya devam ediyor." ifadesini aktaran Bekin, ABD'nin, "öz savunma" gerekçesiyle İran'a yeniden saldırı başlatmasının, bağımsız ve egemen ülke İran'ın kaynaklarına el koymaya yönelik kolonyal anlayışlı bir hamleden öteye gidemeyeceğini dile getirdi.

Bekin, Trump'ın İran'a tek taraflı olarak kendisinin belirlediği şartlarda anlaşmayı dayatmaya çalışmasının ABD'deki yüksek enflasyon, iç kaygılar ve kasım ayında yapılacak seçimlerden kaynaklandığını belirterek, "Bu yolla İran'a karşı zafer kazandığını ilan ederek İran'a karşı kayıplarını örtbas etmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin jeostratejik açıdan son derece hassas ve önemli bir coğrafyada yer aldığını, bu durumun dış politikanın daha düzgün yönetilmesini gerekli kıldığını söyleyen Bekin, "Türkiye'nin bütün komşu ülkelerle, Rusya da dahil olmak üzere eşit mesafe içinde olması son derece önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bekin: ABD'nin İran'a Saldırıları Kolonyal Anlayış - Son Dakika

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