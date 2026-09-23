Bekin, İran'a karşı ABD safını tutmanın bölgesel işbirliğini zayıflatacağını söyledi - Son Dakika
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Bekin, İran'a karşı ABD safını tutmanın bölgesel işbirliğini zayıflatacağını söyledi

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Yeniden Refah Partili Bekin, İran'a karşı ABD safını tutmanın bölgesel işbirliğini zayıflatabileceğini söyledi. Bank Mellat'ın faaliyet izni ve Mahan Air'in sefer iptali kararlarını değerlendiren Bekin, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " İran'a karşı ABD'nin yanında saf tutmak ilerisi için bölgesel entegrasyon ve işbirliğinin daha da zayıflamasına neden olabilir. Ülkemize düşen asıl görev buradaki çatışma ortamının bir an önce ortadan kalkması için yapıcı rol oynaması hususudur." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran üzerinde oluşturduğu "ağır ekonomik ambargo" sonucunda milyonlarca kişinin yaptırımlardan etkilendiğini söyledi.

Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılması kararını ve Mahan Air'in Türkiye seferlerini iptal etmesini değerlendiren Bekin, Türkiye-İran ilişkilerinin önemine değinerek, "Ekonomik açıdan iki ülke arasındaki ilişkileri zayıflatmak yerine, güçlü politik hamlelerin atılması ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi yönünde önemli adımların atılması her zamankinden daha büyük önem ifade etmektedir." diye konuştu.

Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik yeni konjonktürel hamlelerin ana ekseninde Türkiye ve İran'ın yer alabileceğinin dikkatlerden kaçmaması gerektiğini belirten Bekin, "ABD'nin çıkarları ölçüsünde Erdoğan'a dostluk eli uzatmakta olduğu gerçeğini ve bu konuda başta Kıbrıs Barış Harekatı ve CAATSA yaptırımlarını göz ardı etmememiz gerektiğini ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi İran üzerinden sorunların içerisine çekerek kaos ortamı oluşturmaya çalışan ABD ve siyonist İsrail'in bir diğer hedefi de İran'ı içten içe istikrarsızlaştırmak ve bu kadim coğrafyayı tamamen içinden çıkılmaz girdabın içerisine sokmaktır." diyen Bekin, bu "oldubitti" politikalar karşısında bölgesel işbirliğinin daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Yeniden Refah Partili Bekin, "İran'a karşı ABD'nin yanında saf tutmak ilerisi için bölgesel entegrasyon ve işbirliğinin daha da zayıflamasına neden olabilir. Ülkemize düşen asıl görevin buradaki çatışma ortamının bir an önce ortadan kalkması için yapıcı rol oynaması hususunu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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