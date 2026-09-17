Bekin, Mekke'ye yönelik İHA saldırısını 'sahte bayrak operasyonu' olarak nitelendirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Husilerin, Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısının "sahte bayrak operasyonu" olduğunu ileri sürdü.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Yemen'deki son Husi ilerlemeleriyle ilgili toplantılar ve koordinasyon çalışmaları için bulunduğu Suudi Arabistan'dan Almanya'ya geçtikten sonra 7 Arap ülkesinin askeri yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığının ortaya çıktığını aktardı.

Toplantıda, İran ve Husilerle ilgili gelişmelerin masaya yatırıldığı, ayrıca Orta Doğu'nun güvenliğinin değerlendirildiğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını ifade eden Bekin, bu toplantının ardından Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı düzenledikleri yönünde bilgilerin yansıdığını aktardı.

Doğan Bekin, şöyle konuştu:

"Husilerin sözcüsü Yahya Saree, yaptığı basın açıklamasında, 'Yemen cephesinden kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit söz konusu değildir. Operasyonlarımız yalnızca Suudi rejiminin petrol tesislerini ve askeri üslerini hedef almaktadır' ifadesiyle Mekke saldırısının bir provokasyon ve sahte bayrak operasyonu olduğunu resmen ifade etmektedir."

Dışişleri Bakanlığının, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz" şeklindeki açıklamasına da işaret eden Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan iddiasından öteye gidemeyen ve bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmamış, teyide muhtaç olan Mekke'ye yönelik İHA saldırısını ihtiyati açıdan bakmadan, gerçekmiş gibi alelacele kabullenip Suudi yetkililerin iddiaları doğrultusunda demeç vermek Türkiye'nin dış politikada ciddiyet ölçüsünün örselenmeye yüz tuttuğu bir sürece doğru sürüklenmekte olduğunun en somut örneği niteliğindedir."