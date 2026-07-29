Bekin: Orta Doğu ABD ve İsrail'in Oyun Sahası

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Orta Doğu'nun, ABD ve İsrail'in "oyun sahası" haline dönüştüğünü ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yeni Parti'nin, Türk demokrasisine yeni bir güç ve katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin artık ayrıştırıcı, ötekileştirici politikalara tahammülünün olmadığını belirten Bekin, tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarını ve her bir partinin Türkiye'nin bir güzelliği olduğunu anlattı.

ABD'nin İran'a yönelik kabul edilemez saldırganlığıyla hukuk tanımazlığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bekin, "NATO Genel Sekreteri Rutte'nin 'İran'ın nükleer silahı olmamalı' söylemi de samimiyetsizliğin bir göstergesi niteliğindedir. Keza Rutte'nin de ABD Başkanı Trump gibi ABD'nin Orta Doğu'daki uzantısı durumundaki İsrail'in nükleer silah gücüne göz yumması ve sessiz kalması güvensizliğinin göstergesi niteliğindedir." diye konuştu.

Yeniden Refah Partili Bekin, "ABD Başkanı Trump'ın, bir yandan İran'ın nükleer planını tehdit unsuru görürken, diğer taraftan bir başka Körfez ülkesine zenginleştirme yasağı ve genişletilmiş denetim şartları olmaksızın teknoloji kapısını sonuna kadar aralamasını, çifte standart ve samimiyetsizlik örneği olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz." dedi.

Orta Doğu coğrafyasının, ABD ve İsrail'in adeta "oyun sahası" haline dönüştüğünü dile getiren Bekin, "Temenni ediyoruz ki Müslümanlar ortak akılla, hareketle bütün bu gelişmeleri yakından görür ve ona göre tedbirlerini alarak sömürgeci Batılı ülkelerin bu anlayıştaki politikalarına karşı güçlü bir şekilde duruş sergiler." sözlerini sarf etti.