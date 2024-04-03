Bekir Torun, Osmaneli Belediye Başkanlığı görevine seçildi

Politika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bekir Torun mazbatasını aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve İYİ Partili meclis üyelerine mazbataları, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Onur Tuncer tarafından verildi.

Torun, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirterek, "Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Osmaneli için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Osmaneli Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun." dedi.

Seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Nihayetinde bu seçimi bir kişi kazanacaktı. Nitekim bizler hak ettiğimizi düşünüyorduk ve öyle de oldu. Ben, Osmaneli'de yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Tüm belediye meclis üyelerimiz de Osmaneli halkının belediye meclis üyeleridirler. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz gücümüzü Osmaneli'den ve halkımızdan alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Osmaneli Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Osmaneli'mizin ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız."