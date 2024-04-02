Belarus Cumhuriyeti Çanakkale Fahri Konsolosluk açılışı töreni gerçekleştirildi.
Törene, Vali İlhami Aktaş, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Ambrazevıch, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Novogrudok Valisi 1. Yardımcısı Aliaksandr Hryts, Belarus Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Victor Rybak, Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Avukat Hande Keskin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, Belarus Konsolosluğu Çanakkale Temsilcisi Rıdvan Demirhan, kurum müdürler, akademisyenler katıldı.
Ülke Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan açılış töreninde Vali İlhami Aktaş, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Ambrazevıch, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi-Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve Belarus Konsolosluğu Çanakkale Fahri Konsolosu Rıdvan Demirhan tarafından birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Belarus Cumhuriyeti Çanakkale Fahri Konsolosluğunun kurdelesi "hayırlı olsun" temennileri ile kesildi. Ardından Çanakkale ve Novogrudok Şehirlerinin İkizleşme protokolü Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran ve Novogrudok Valisi 1. Yardımcısı Aliaksandr Hryts tarafından imzalandı. İmza töreni sonrası Vali İlhami Aktaş, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Ambrazevıch, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Novogrudok Valisi 1. Yardımcısı Aliaksandr Hryts ve heyetlerin katılımı ile ikili görüşmeler yapıldı.
Belarus Cumhuriyeti Çanakkale Fahri Konsolosluk açılışı ve Çanakkale ve Novogrudok Şehirlerinin İkizleşme Töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE
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