Belarus'tan, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota - Son Dakika
Üye Girişi

Belarus'tan, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota

09.10.2022 14:58
Belarus'tan, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Belarus topraklarına saldıracağı yönünde ortaya çıkan iddiaların ardından Ukrayna'nın Minsk Büyülekçisi İgor Kizim'i bakanlık konutuna çağırarak diplomatik nota verdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Belarus topraklarına saldıracağı yönünde ortaya çıkan iddiaların ardından Ukrayna'nın Minsk Büyülekçisi İgor Kizim'i bakanlık konutuna çağırarak diplomatik nota verdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun geçtiğimiz günlerde güvenlik konularında hükümet ve savunma bakanlığı temsilcileriyle toplantı yaptığı esnada Ukrayna'nın Belarus'a saldıracağı yönünde istihbarat aldıklarını açıklamasının ardından Ukrayna sınırına 15 bin asker gönderildi. Belarus Dışişleri Bakanlığı, Lukaşenko'nun açıklamalarının ardından Ukrayna'nın Minsk Büyülekçisi İgor Kizim'i bakanlık konutuna çağırdı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Büyükelçi Kizim'e diplomatik nota verildiği aktarılarak, "8 Ekim akşamı, Ukrayna'nın Minsk Büyülekçisi İgor Kizim, diplomatik nota verilmesi doğrultusunda Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı" denildi. Bu açıklamanın ardından Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota verildiğini doğrulayarak "Kendisi, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak ilgili nota verildi" ifadelerini kullanıldı.

Eylül ayı sonlarında Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Belarus'tan, Ukrayna topraklarına askeri birliklerin gönderilmesi durumunda hiç beklemedikleri bir cevap alacaklarını söylemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları karşısında Belarus, Rusya'nın operasyonlarını destekledikleri yönünde açıklamalar yapmıştı. - MİNSK

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Aleksandr Lukaşenko, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Belarus, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belarus'tan, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 20:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: Belarus'tan, Ukraynalı büyükelçiye diplomatik nota - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement