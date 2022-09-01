Belçika'da enerji tasarrufunda yeni tedbirler

Belçika hükümeti enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlediği CODECO isimli danışma kurulu toplantısında, yeni enerji tedbirlerini açıkladı.

Belçika'da düzenlenen CODECO danışma kurulu toplantısında federal ve bölgesel bakanlar yaşanabilecek enerji krizine karşı yeni tedbirler aldı. Covid-19 süreciyle birlikte Belçika siyasi hayatına giren ve ülkenin federal, bölgeseş ve topluluk hükümetlerinden oluşan danışma kurulu ilk kez sağlık dışında enerji konusunu görüşmek üzere toplandı. Belçika Başbakanı Alexander de Croo başkanlığında yapılan toplantıya Brüksel, Flaman, Walon bölgeleri ile topluluk başbakanları ve enerji konusunda yetkili bakanlar katıldı. Toplantıda özellikle artan enerji fiyatları karşısında alım gücü düşen ve hükümetten buna çözüm sunmasını bekleyen halkın beklentileri görüşüldü.

Yeni tedbir kararları alındı

Toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Alexander de Croo, danışma kurulunun yeni kararlarını açıklarken, "Belçika genelinde enerji faturalarındaki KDV miktarı yüzde 6 olarak kalacak ve yüzde 21'e dönüş söz konusu olmayacak" dedi.

Ülkede sosyal yardımlardan yararlananların sayısının yeni kararlarla daha fazla genişletileceğinin ve daha fazla insana destek verileceğini ifade eden de Croo, akaryakıtta uygulanan asgari vergi uygulamasının da Mart 2023'e kadar uzatılacağını söyledi.

Kamu binaları da tedbirlerden etkilenecek

Başbakan Alexander de Croo başkanlığında toplanan danışma kurulunun aldığı tedbirler arasında kamu binaları da bulunuyor. Buna göre kamu hizmeti sunan binalarda ısıtma düzeyi 19 derecede tutulacak. Havalandırma kriterine göre ise klimalar en fazla 27 derecede sabitlenebilecek. Binalardaki aydınlatmaların dışında tarihi eser ışıklandırmaları da 19.00'dan 06.00'ya kadar kapalı tutulacak.

Yeniden destek olunacak

Belçika'da yükselen enerji fiyatlarına karşı ailelere destek olunması amacıyla daha önce alınan bir karar doğrultusunda yapılan "depo doldurma desteği" uygulamasının tekrarlanacağı da alınan tedbirler arasında yer alıyor. Daha önce bir depo dolumu için aile başı 225 Euro olarak yapılan yardımın miktarı ya da tarihi hakkında ise bilgi verilmedi.

Gözler AB Enerji toplantısında

Belçika basınında yer alan haberlerde, enerji konulu danışma kurulu toplantısında halkın beklentilerine cevap verilmediği yer alırken, Başbakan de Croo, gerçek çözümün ancak Avrupa Birliği (AB) düzeyinde atılacak adımlarla sağlanabileceğini bildirdi. Uzmanlar gelecek hafta düzenlenecek AB Enerji Bakanları Toplantısı'nda ele alınacak enerji arzı ve fiyatları konusundaki kararların Belçika için de belirleyici olacağı görüşünde. Bu süreçte halkın enerji kullanımını azaltmasını talep eden de Croo, faturalarını ödeme zorluğu çeken vatandaşlara enerji şirketleri tarafından kolaylık yapılması çağrısında bulundu. - BRÜKSEL