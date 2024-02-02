Belçika, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Politika

Belçika, Gazze Şeridi'ndeki Belçika Kalkınma Ajansı (Enabel) binasının bombalanması nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 119 gündür sürüyor. Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçika'nın İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'nun Bakanlığa çağrıldığı duyuruldu. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez'in İsrail Büyükelçisi Rosenzweig-Abu ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Gazze'deki Belçika Kalkınma Ajansı (Enabel) binasının bombalanmasını şiddetle kınandığı ifade edildi. Sivil altyapının tahrip edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Şiddet durdurulmalı. Belçika, tüm tarafları derhal ateşkes, insani yardıma kalıcı ve engelsiz şekilde erişim, sivillerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bir kez daha barış sürecinin ve iki devletli çözüme yol açabilecek siyasi müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çağrı yapıldı.

Belçika yönetimi, ajansın Gazze'nin kuzeydeki ofisinin yıkıldığı saldırının Çarşamba günü gerçekleştirildiğini belirtirken, İsrail ordusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. - BRÜKSEL