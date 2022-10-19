Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacıları ziyaret etti - Son Dakika
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Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacıları ziyaret etti

19.10.2022 21:12
Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacıları ziyaret etti

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, aşırı yığılmadan dolayı sığınmacılara yer bulamayan Fedasil'e bağlı Rixensart kentindeki merkezde sığınmacılarla bir araya geldi.

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, aşırı yığılmadan dolayı sığınmacılara yer bulamayan Fedasil'e bağlı Rixensart kentindeki merkezde sığınmacılarla bir araya geldi.

Sığınmacıların yer yetersizliği nedeniyle sokaklarda yattığı Belçika'da Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacı merkezini ziyaret etti. Aşırı yığılmadan dolayı sığınmacılara yer bulamayan Fedasil'e bağlı Valon Brabant bölgesindeki Rixensart'ta sığınmacılarla bir araya gelen Kral ve Kraliçe, sığınmacılarla sohbet etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, geçtiğimiz yıl Belçika'ya 19 Bin 265 sığınma talebi yapıldı. Bu taleplerin en çok Afganistan, Suriye ve Eritre'den gelen sığınmacılar tarafından yapıldığı bildirildi. Toplam başvuruların 20 binine hemen cevap verildiği ve bu cevapların yüzde 41'inin olumlu olduğu belirtildi.

Sığınmacılar sokakta kalmıştı

Başkent Brüksel'deki Petit Chateau merkezine yapılan son başvurularla birlikte yaşanan doluluk nedeniyle çok sayıda sığınmacı sokakta kalmıştı. Merkez yakınlarındaki bankları kendine yer eden sığınmacılar, geceyi banklara serdikleri yataklar veya kartonlar üzerinde geçiriyordu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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Brüksel, Belçika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde sığınmacıları ziyaret etti - Son Dakika

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