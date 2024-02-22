Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti - Son Dakika
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Politika

Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti

31 Mart seçimleri için AK Parti tarafından Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde aday gösterilen Babaoğlan Altun, bir sosyal medya platformundan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi. Altun, toplantıya katılanların "Canlı yayındayız" şeklinde hatırlatma yapmaları üzerine "Olsun, hak etti" karşılığını verdi.

22.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:50
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Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AK Partili Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlanan propaganda konuşması sırasında hızını alamayan Altun, jandarma komutanına küfretti.

"CANLI YAYINDAYIZ" DEDİLER UMURSAMADI

Canlı yayında jandarma komutanına "o.... ç....." diyerek küfreden Altun, toplantıya katılanların tepki gösterip "Canlı yayındayız" şeklinde hatırlatma yapması üzerine "Olsun, hak etti" karşılığını verdi. Viral olan video sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı Altun'a tepki gösterdi.

Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti

Niğde, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • İSMAİL KILINÇ: Ahhhh ahhhh öyle bir yorum yaparım ki yerine cuk diye oturur yapamıyorum. 405 22 Yanıtla
  • Serkan Basar: dinin yasakladığı hırsızlık, zina, kul hakkı, iftira, insan öldürme/öldürmeye azmetme, yalan, sahtekarlık, faizcilik, dolandırıcılık gibi tüm günahları bünyesinde barındıran insanların ortak özelliklerinin yazılacağı listedir din ile kandırmak 341 45 Yanıtla
  • Serkan Basar: bu arada duyarlı bazı savcılar aloooo size sesleniyorum yobazlığa laf atana soruşturma açtığınız gibi devletin memuruna küfreden bu şahsada soruşturma açın ve 3 yılla iddaname hazırlayın 308 49 Yanıtla
  • Azat Deniz: Kardeşim baştaki sanki cokmu düzgün konuşuyor bu da konuşsun 192 75 Yanıtla
  • Onur Dursun: Bugünde şaşırmadık 217 18 Yanıtla
  • Zor zor : Sanırım mesele işini düzgün yapan jandarma komutanı travması. İktidar partisi adayı olduğu için ayakta karşılanmadığı için şaşırmış. Yazık sana 209 25 Yanıtla
  • Emk: Yani ne desem bilemedim, arabesk toplum ne yazıkki.daha iyiye gideceğine inanmıyorum maalesef 186 14 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Baştaki kadar taş düşsün başınıza 24 83
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SON DAKİKA: Belediye başkan adayı, canlı yayında olduğunu unutup jandarma komutanına küfretti - Son Dakika
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