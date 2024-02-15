Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı

AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları esnasında kendisiyle diyaloğa giren bir seçmene el hareketi yaptı.

15.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken belediye başkan adayları da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sürece kendilerini fazla kaptırınca zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

BAŞKAN ADAYI EL HAREKETİ YAPTI

Bunun son örneğini Bandırma'da gördük. AK Parti'nin ilçede aday gösterdiği Cemal Öztaylan, diyaloğa girdiği vatandaşlardan birine el hareketi yaparak karşılık verdi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı

Cemal Öztaylan, Bandırma, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mert demir: hangi partili oldugunun hiç önemi yok ama bide hizmet bekle bu insandan. kendine saygısı olmayanın vatandaşa hiç olmaz 140 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Senin o elini kırarım bir vatandaş olarak... 89 5 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Sen bir şey yapamasın da ama bunun gibilerde hanki partide olursa olsun barindirilmamali 49 6
  • Abdülkadir Doğruyol: BÖYLE PATAVATSIZLAR BUGÜN EL HAREKETİ YAPAR YARIN BEL HAREKETİ YAPAR . 35 4 Yanıtla
  • Ali Cesur: Kılıçdaroğlu da TBMM'de yapmıştı... Yavaş yavaş alıştıriyorlar... böyle böyle toplumun ahlakını bozuyorlar 7 28 Yanıtla
  • Talip Konyali: ŞİMDİDEN KAYBETTİ SEÇİMİ...EDEP YOK SAYGI YOK...GERİSİ HİÇ OLMAZ... 24 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Hak ediyor 20 2 Yanıtla
  • Sivet Ok: Bu adayın adaylığı kesinlikle iptal edilmeli. Adayken bu şekildeyse bir de başkan olursa vay milletin haline. Lütfen ilgililere iletelim yüksek seçim Kuruluna adaylar iletilmeden bu kişiye gereği yapılsın. 6 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: bir muhafazaker?? parti mensubuna hiç yakışmamış 2 1 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement