Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye Başkanı Alper Yeğin\'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
12.01.2026 09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin\'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Sancaktepe Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a kürsüden "Lan" diye hitap etti. Üslup tartışması ilçede tepki toplarken, taraflardan gelecek açıklamalar takip ediliyor.

Sancaktepe Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak'a yönelik kullandığı "Yapıcı olmasan ne olur lan" ifadesi ilçede geniş yankı uyandırdı.

"SUS, KES SESİNİ, NE KONUŞUYORSUN SEN"

Bununla da yetinmeyen Başkan Yeğin'in Torlak'a yönelik "Sus", "Kes sesini", "Ne konuşuyorsun sen" ifadelerini kullandığı anlar da kayıtlara geçti. Görüntülerdeki üslup ve tavır, ilçe kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İLÇE GÜNDEMİNDE YANKI UYANDIRDI

Oturum görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada ve ilçe gündeminde tartışma büyürken, yaşananlara ilişkin taraflardan gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.

Sancaktepe Belediye, Alper Yeğin, AK Parti, Politika

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti - Son Dakika

    Yorumlar (7)

  • ismail Güngör ismail Güngör:
    aman ha sen asgari üçretten emekli aylığından geçim sıkıntısından bahs et son dakika onlar birbirine bir şey yapmaz. 13 7 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Sürtk dese bir şey olmazdı halbuki. 11 3 Yanıtla
  • 532547 532547:
    ilceninde çok seyindeydi 11 0 Yanıtla
  • mus.asell mus.asell:
    belediye başkanı az bile demiş 4 4 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    adam iyi sabretmiş 1 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti - Son Dakika
