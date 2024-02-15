Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu

Mert Markaloglu:

Siyaset dediğimiz şey artık kolay ekmek kapısı oldu iki kelimeyi bir araya getiremeyen hayatında hiç kitap okumamış ufku olmayan dünya dan teknolojiden bunların evriliminden bir haber agzı bozuk derdi cebi hayatı yalan derdi menfaat olan insanlar doldu bir toplum haketildiği gibi yönetilirmiş galiba hakettik…