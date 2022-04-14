Belediye Başkanı Teke'den, Bakan Varank'a ziyaret - Son Dakika
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Belediye Başkanı Teke'den, Bakan Varank'a ziyaret

14.04.2022 10:23
Belediye Başkanı Teke'den, Bakan Varank'a ziyaret

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Milletvekilleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Milletvekilleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Mustafa Varank'ı Milletvekillerimiz, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İzmir Milletvekilimiz Cemal Bekle ile birlikte ziyaret ederek, ilçemize yapılacak olan Kültür Evi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Desteklerinden dolayı Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Mustafa Varank, Arif Teke, Ahmet Tan, Altıntaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belediye Başkanı Teke'den, Bakan Varank'a ziyaret - Son Dakika


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