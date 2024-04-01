Politika

Belediye başkanı zaferini kızı ile karşılıklı zeybek oynayarak kutladı

Başkan Topaloğlu'ndan çiçek yerine bağış çağrısı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ve Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, seçim sonucunu kızı Tülay Civelek ile karşılıklı olarak zeybek oynayarak kutladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından dün akşam saatlerinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun seçimi kazanmasının hemen ardından yüzlerce vatandaş Kemer Belediyesi önünde toplandı.

Seçim bürosundan Kemer Belediyesi önüne kadar yürüyerek vatandaşları selamlayan Başkan Topaloğlu'na eşi Fikriye Topaloğlu, başkan yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül, partililer, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlar eşlik etti.

Başkan Topaloğlu, Kemer Belediyesi önünde kurulan sahneye çıkarak burada bir konuşma yaptı. Seçimin herhangi bir olay yaşanmadan tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Topaloğlu, seçimi Kemer halkının kazandığını belirterek yaptıkları hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

"Kemer hizmete oy verdi. Bize oy vereni de vermeyeni de kucaklıyor ve bağrımıza basıyoruz. Sizleri seviyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Topaloğlu, kızı Tülay Civelek ile karşılıklı olarak zeybek oynadı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ayrıca yaptığı açıklamada, vatandaşların Kemer Belediyesi'ne kutlama için çiçek göndermek yerine hayır kurumlarına bağışta bulunması çağrısında da bulundu.