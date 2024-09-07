Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor

Brezilya\'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor

Brezilya'nın Minaçu şehrinin belediye başkanı Carlos Alberto Leréia, iki kadınla gizlice çekildiği iddia edilen bir video nedeniyle skandala karıştı. Leréia, şu anda yeniden seçilmek için kampanya yürütüyor ancak bu olay, seçim yarışını gölgeledi. Skandal, yerel siyasette ahlaki değerler ve kişisel hayatın gizliliği konularında tartışmalara yol açtı. Olayın Leréia'nın siyasi kariyerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

07.09.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Minaçu şehrinin belediye başkanı Carlos Alberto Leréia, büyük bir skandala karıştı. 63 yaşındaki belediye başkanı, iki kadınla birlikte cinsel ilişkiye girerken gizlice kaydedildiği iddia edilen bir video nedeniyle zor durumda kaldı.

Yaklaşık 29.000 nüfuslu bu küçük şehrin belediye başkanı olan Leréia, şu anda yeniden seçilmek için kampanya yürütüyor. Ancak bu olay, seçim yarışını gölgeledi.

Goiás Eyaleti Adli Polisi, 7 dakika 11 saniyelik videoyu inceledi. Rapora göre, görüntülerde herhangi bir düzenleme veya kesinti yok. Video muhtemelen bir cep telefonu ile gizlice çekilmiş.

Bu skandal, bir meclis toplantısında Leréia'nın rakibi Roger Seabra tarafından gündeme getirildi. Leréia, bu durumu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi ve utanç verici bulduğunu belirtti.

Olay, Brezilya medyasında geniş yer buldu. Belediye başkanı, tartışmaların sağlık, eğitim ve ulaşım gibi önemli konulara odaklanması gerektiğini savundu.

Bu skandal, yerel siyasette ahlaki değerler ve kişisel hayatın gizliliği konularında tartışmalara yol açtı. Olayın Leréia'nın siyasi kariyerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Belediye başkanının iki kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlara ait video ortaya çıktı
Belediye başkanının iki kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlara ait video ortaya çıktı

Carlos Alberto, Brezilya, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram Yavuz: Bize ne Brezilya'nın Minaçu kentindeki Belediye Başkanından abicim :) 61 3 Yanıtla
  • Gürbulak: Alan razı veren razı?????? 15 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bizim de millet vekilimiz korumasını şeydiyiydi Yani ilerde oda seçlir buda seçilir ümüdini yitir me kampanya ya devam 11 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Herkese sevap'da belediye başkanı'na günah'mı yani 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Pikacu bu köyden mı? ya da onauchu ? 1 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: orada bu tür şeylerin çok problem olacağını sanmıyorum şahsi bir mesele ancak bizim ülkemizde bu tür şeyler araç olarak kullanılır 1 0 Yanıtla
  • Ercan Kocak: Bu tür haberler bizi ne ilgilendiriyor orada normal bir şey zaten. 1 0 Yanıtla
  • İsmail Bektaş: Adam makinayı yağlamasın mı toprak olup gidecek.. 0 0 Yanıtla

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:05:39. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da seçim yarışındaki başkana büyük şok! Herkes gizli çekilen görüntülerini konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement