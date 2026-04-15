Belediye Başkanlarının AK Parti Tercihi

15.04.2026 17:28
Ali Çetin, belediye başkanlarının AK Parti'yi tercih etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Belediye başkanlarının partimizi tercih etmesi ve AK Parti'ye teveccüh göstermesi bizim açımızdan son derece önemli bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, farklı siyasi partilerden belediye başkanlarının AK Parti çatısı altında siyaset yapma taleplerinin, Genel Merkezin yetkili kurullarının kararı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin, bakanların, milletvekillerinin ve il teşkilatının istişareleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirtti.

Sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü anlatan Çetin, "Belediye başkanlarının partimizi tercih etmesi ve AK Parti'ye teveccüh göstermesi bizim açımızdan son derece önemli bir durumdur." ifadesini kullandı.

Farklı siyasi partilerde görev yapan bazı belediye başkanlarının bulundukları yapılarda yaşadıkları yönetimsel zorluklara da dikkati çeken Çetin, kaotik ortamlarda hizmet üretmenin zorlaşmasının bu tercihlerin nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çetin, daha etkin ve verimli hizmet sunma arayışında olan belediye başkanlarının, hedeflerini AK Parti çatısı altında daha güçlü şekilde gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

Serik Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılım sürecine de değinen Çetin, bu gelişmenin söz konusu yaklaşımın doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Serik'in, üç yıllık süreçte gerçekleştirilecek hizmetlerle arzu edilen noktaya ulaşacağını anlatan Çetin, AK Parti belediyeciliğini bilen ilçe sakinlerinin bu yöndeki taleplerinin sürecin şekillenmesinde etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 18:02:22.
