Belediye Başkanlarının AK Parti Tercihi

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Belediye başkanlarının partimizi tercih etmesi ve AK Parti'ye teveccüh göstermesi bizim açımızdan son derece önemli bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, farklı siyasi partilerden belediye başkanlarının AK Parti çatısı altında siyaset yapma taleplerinin, Genel Merkezin yetkili kurullarının kararı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin, bakanların, milletvekillerinin ve il teşkilatının istişareleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirtti.

Sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü anlatan Çetin, "Belediye başkanlarının partimizi tercih etmesi ve AK Parti'ye teveccüh göstermesi bizim açımızdan son derece önemli bir durumdur." ifadesini kullandı.

Farklı siyasi partilerde görev yapan bazı belediye başkanlarının bulundukları yapılarda yaşadıkları yönetimsel zorluklara da dikkati çeken Çetin, kaotik ortamlarda hizmet üretmenin zorlaşmasının bu tercihlerin nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çetin, daha etkin ve verimli hizmet sunma arayışında olan belediye başkanlarının, hedeflerini AK Parti çatısı altında daha güçlü şekilde gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

Serik Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılım sürecine de değinen Çetin, bu gelişmenin söz konusu yaklaşımın doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Serik'in, üç yıllık süreçte gerçekleştirilecek hizmetlerle arzu edilen noktaya ulaşacağını anlatan Çetin, AK Parti belediyeciliğini bilen ilçe sakinlerinin bu yöndeki taleplerinin sürecin şekillenmesinde etkili olduğunu belirtti.