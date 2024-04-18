Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu

Politika

İçinde jakuzi de bulunan 'lüks başkanlık katı' tartışmasıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi bu kez de borçlarla gündemde. AK Parti'nin 15 yıldır yönettiği, 31 Mart Yerel Seçimleri ile CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin devrettiği borç miktarı yaklaşık 2 milyar TL. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği eski Başkan Şeyma Döğücü, Ersoy Dede'nin radyo programına konuk olup hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"BORÇLARI ASIYORSANIZ GELİRLERİ DE ASIN"

Döğücü, "Kamunun, belediyenin hiçbir kuruşunu peşkeş çekmedik. Hesabını veremeyeceğimiz bir şeyimiz yok. Her belediyenin borcu vardır. Belediyelerin kasası, banka kasası değildir. Oraya madem borçları asıyorsunuz o zaman gelirleri de asın. Alacakları da borçları da asarsınız ki bunlar karşılayabilir mi diye" ifadelerini kullandı.

"YENİ BAŞKAN İLÇESİNİ SAVUNMADI"

Açıklamasının devamında 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan birinci çıkan mevcut başkan Alper Yeğin'e göndermede bulunan Döğücü, "Malum gazetede olan söylemleri var. 'Ben belediyeyi tanımıyorum, kimseyi bilmiyorum, belediyenin kasası boş...' şeklinde beyanları var. Ben oraya 4 tane sosyal tesis yaptım, konuk evi yaptım. Tesisleri gezip emeği geçenlere teşekkür bile etmiyorlar. Sancaktepe'de Yenidoğan metrosu hafriyat kamyonlarıyla kapatıldı. Şimdiki seçilen şahıs ise Metro A.Ş'nin başındaydı o dönem. Kendi ilçesini savunmadı. Şimdi vatandaş onlardan Yenidoğan metrosunu yapmasını bekliyor" dedi.

"ÇOK RENCİDE ETTİLER"

Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi tartışmalarına da değinen Döğücü, "Görüntüleri izleyince gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Kendilerini gazeteci, siyasetçi zanneden kişilerin jakuziyle, banyoyla, tuvaletle uğraşmalarına gülsek mi ağlasak mı. Hakikaten çok rencide ettiler" şeklinde konuştu.