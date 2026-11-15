Berlin'de yaşam maliyeti protestosunda polis müdahale etti, 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Berlin'de yaşam maliyeti protestosunda polis müdahale etti, 22 kişi gözaltına alındı

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Berlin\'de yaşam maliyeti protestosunda polis müdahale etti, 22 kişi gözaltına alındı
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Berlin'de Gen Z regelt grubunun yaşam maliyetleri ve zorunlu askerlik planına tepki eylemine polis müdahale etti, 22 kişi gözaltına alındı. Polis trene binen göstericilere de sert davrandı; 20 Kasım'da 15 bin kişinin katılması beklenen eylem planlanıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kendilerini "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) olarak adlandıran gençlerin düzenlediği eyleme müdahale sırasında 22 kişiyi gözaltına alan polis, trenle evlerine gitmek isteyen göstericilere de sert müdahalede bulundu.

Almanya'da son olarak 31 Ekim'de ülke genelinde sokaklara çıkan "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) adlı gençlik grubu, dün akşam başkent Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintiler, artan yaşam maliyetleri ve Alman hükümetinin zorunlu askerlik planına tepki için bir araya geldi. Mitte ilçesindeki Savigny Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin 200 kişi, daha sonra Halensee metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, yürüyüş boyunca "daha iyi bir gelecek" istediklerini belirten ve Alman hükümetini eleştiren sloganlar attı. Gösteri sırasında zaman zaman "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin" şeklinde sloganlar da atıldı. Yürüyüş sırasında sık sık polisle göstericiler karşı karşıya gelirken, zaman zaman arbede yaşandı. Berlin polisi, evlerine dönmek üzere trene binen göstericilere de sert müdahalede bulundu. Berlin polisinin trendeki müdahale anları kameralara yansırken, yetkililer çıkan olaylarda toplam 22 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

20 Kasım'da büyük gösteri planlanıyor

Gen Z regelt inisiyatifi, 20 Kasım'da büyük bir gösteri düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. 20 Kasım'da Avrupa çapında eylem çağrısı yapan organizatörler, Berlin'deki gösterilere 15 bin kişinin katılmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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