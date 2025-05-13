Berlin Mahkemesi'nden Filistin Yanlısı Aktivistlere Şu Anlık Koruma

Almanya'da Berlin İdari Mahkemesi, Berlin Göçmenlik Dairesi'nin 4 Filistin yanlısı aktivistin tamamının ülkeyi terk etmeleri yönündeki kararını durdurdu.

Berlin İdari Mahkemesi, 2024 yılı Ekim ayında Berlin Frei (Özgür) Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestoya katılan ikisi İrlanda, biri Polonya ve biri ABD vatandaşı olmak üzere 4 yabancı aktivistin Almanya'yı terk etmelerini isteyen karara yönelik itirazların tümünü karara bağladı. Mahkeme, 4 aktivist hakkındaki davanın esastan karara bağlanıncaya kadar sınır dışı edilmemeleri gerektiğine hükmetti. Mahkeme, son duruşmada ABD vatandaşının sabıka kaydının bulunmadığını, suçu işleyip işlemediğinin belli olmadığını, ayrıca iddia edilen şiddet yanlısı Filistin yanlısı grubun daimi üyesi olup olmadığının da belli olmadığına işaret etti. Mahkeme Polonyalı kadın aktivistin de sınır dışı edilme şartlarının oluşmadığına karar verdi.

Mahkemenin son kararıyla Ekim 2024'te Filistin yanlısı gösteriye katılan 4 aktivistin de ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönündeki karar durdurulmuş oldu. Mahkeme daha önce İrlandalı bir erkek ile kadın aktivistin itirazında da ülkeyi terk etmeleri yönündeki kararı durdurmuştu.

Berlin Göçmenlik Dairesi (LEA) 17 Ekim 2024'te Berlin Frei (Özgür) Üniversitesi'nde meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak Mart 2025'te yabancı uyruklu 4 kişi hakkında oturumlarının sonlandırılması kararı vermişti.

LEA, üniversitedeki bir konferans salonunu tahrip etmeleri ve üniversite çalışanlarını tehdit ettikleri suçlamasıyla Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien ve Roberta Murray'a ülkeden ayrılmalar için 21 Nisan'a kadar süre vermiş aksi takdirde sınır dışı edileceklerini bildirmişti. Filistin yanlısı 4 aktivist de bu tebligata itiraz etmişti. - BERLİN